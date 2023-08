Creative Castings Limited est un fabricant et exportateur indien de pièces moulées à la cire perdue usinées et non usinées. La société a une gamme d'applications dans différentes industries, telles que les pompes industrielles, l'ingénierie électrique, les industries des vannes, les équipements anti-incendie, les industries de la défense, les instruments, les implants médicaux, l'ingénierie générale, les industries du pétrole et du gaz, les industries de l'énergie et autres. La société fabrique des pièces moulées ferreuses et non ferreuses. Les pièces moulées ferreuses sont des pièces moulées en acier inoxydable de différentes qualités et en acier au carbone. Les pièces moulées non ferreuses sont des pièces moulées en alliage à base de cobalt et en alliage à base de nickel. La société a développé environ 5 365 types différents de pièces moulées.

