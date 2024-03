Creative Media & Community Trust Corporation est une société d'investissement immobilier. La société détient et exploite principalement des actifs immobiliers de classe A et de bureaux dans des communautés métropolitaines à travers les États-Unis. Les secteurs de la société se composent de deux types de biens immobiliers commerciaux, à savoir les bureaux et les hôtels, ainsi que d'un secteur pour ses activités de prêt. Les produits du secteur des bureaux de la société comprennent principalement la location d'espaces de bureaux et d'autres services aux locataires, y compris les remboursements aux locataires, le stationnement et la location d'espaces de stockage. Les produits du secteur hôtelier de la société comprennent l'exploitation de propriétés hôtelières et d'un garage situé directement en face de l'hôtel. Le secteur des prêts de la société comprend la vente de la partie des prêts à recevoir garantis par le gouvernement, le revenu du rendement de ses prêts à recevoir et d'autres revenus de commissions connexes gagnés sur ses prêts à recevoir. La société est exploitée par des filiales de CIM Group, L.P. (CIM Group).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial