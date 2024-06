Creative Media & Community Trust Corporation est une société d'investissement immobilier. La société est un propriétaire, un opérateur, un prêteur et un développeur de biens immobiliers et d'infrastructures axés sur les communautés et intégrés verticalement. La société acquiert, développe, possède et exploite principalement des propriétés multifamiliales de premier ordre situées dans des communautés à travers les États-Unis et des actifs immobiliers de bureaux de classe A et créatifs sur les marchés. Ses secteurs se composent de trois types de biens immobiliers commerciaux, à savoir les bureaux, les hôtels et les immeubles multifamiliaux, ainsi que d'un secteur pour les activités de prêt de la société. Les produits du secteur des bureaux de la société comprennent principalement la location d'espaces de bureaux et d'autres services aux locataires, y compris les remboursements aux locataires, le stationnement et la location d'espaces de stockage. Les produits du secteur hôtelier de la société comprennent l'exploitation de propriétés hôtelières. Le secteur des prêts comprend la vente de la partie garantie par le gouvernement des prêts à recevoir et le revenu du rendement de ses prêts à recevoir.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial