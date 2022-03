Explicatif - Le hold-up cryptographique de 615 millions de dollars de Ronin

Ronin, un réseau blockchain qui permet aux utilisateurs de transférer des crypto dans et hors du jeu, a déclaré mardi que le vol s'est produit le 23 mars mais n'a été détecté que près d'une semaine plus tard.

Voici ce que vous devez savoir sur le hold-up de Ronin.

LA CRYPTO EST UN GROS PROBLÈME MAINTENANT, NON ?

En effet.

Le bitcoin et les autres monnaies numériques ont explosé au grand jour ces dernières années, les investisseurs traditionnels ayant adopté le secteur en masse pendant la pandémie de COVID-19.

Le secteur vaut maintenant plus de 2,1 trillions de dollars. À mesure que l'argent a afflué, les piratages et les casses qui ont longtemps pesé sur la crypto ont également pris de l'ampleur.

ET QUELLE EST LA PLACE DE RONIN ?

Ronin est utilisé dans Axie Infinity, l'un des jeux en ligne impliquant des cryptomonnaies les plus populaires au monde.

Ses produits comprennent un portefeuille numérique pour stocker les crypto, et un "pont" qui permet aux utilisateurs de déplacer des fonds dans et hors du jeu. C'est dans ce dernier que les crypto ont été volés.

Ronin tire son nom des guerriers samouraïs du Japon féodal qui ne servaient aucun seigneur en particulier. Le nom "représente notre désir de prendre en main le destin de notre produit", a déclaré Axie Infinity dans un billet de blog.

Sky Mavis, basé au Vietnam, qui a lancé Axie Infinity en 2018, n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires. Ronin n'a pas non plus retourné les messages de Reuters.

Jeffrey Zirlin, l'un des fondateurs d'Axie Infinity, a déclaré lors d'une conférence mardi : "C'est l'un des plus grands hacks de l'histoire et nous sommes pleinement engagés à continuer à construire."

COMMENT LE HOLD-UP S'EST-IL PRODUIT ?

Le pirate de Ronin a utilisé des clés privées volées - les mots de passe nécessaires pour accéder aux fonds cryptographiques - a déclaré Ronin dans un billet de blog, après avoir ciblé les ordinateurs connectés à son réseau qui aident à confirmer les transactions.

Ronin a déclaré avoir découvert le piratage mardi et qu'il travaillait avec "diverses agences gouvernementales pour s'assurer que les criminels soient traduits en justice".

L'identité des hackers n'est toujours pas claire.

ET AXIE INFINITY ?

Axie Infinity dit compter 2,8 millions de joueurs actifs quotidiens, avec quelque 3,6 milliards de dollars déjà échangés sur sa place de marché, ce qui en fait l'un des jeux en ligne basés sur la blockchain les plus populaires.

Dans un univers fictif, les joueurs peuvent collectionner, échanger et jouer avec des créatures virtuelles appelées Axies, qui sont échangées sous forme de jetons non fongibles (NFT) et se vendent pour des centaines de milliers de dollars.

Il s'agit de la plus grande marque de NFT en termes de volume de ventes de tous les temps, selon le tracker de marché CryptoSlam.

Le jeu a attiré des fonds de capital-risque, levant 152 millions de dollars en octobre auprès d'investisseurs dont Andreessen Horowitz.

Axie et d'autres jeux "play-to-earn" permettent aux joueurs de dépenser des crypto-monnaies et de gagner des récompenses financières. Ils ont gagné en popularité au cours de l'année écoulée, la frénésie dans le monde des NFT ayant incité les investisseurs à spéculer dans l'espoir d'obtenir des rendements importants.

OÙ EST LE BUTIN MAINTENANT ? ET LES UTILISATEURS SONT-ILS AFFECTÉS ?

La plupart des fonds volés se trouvent toujours dans un portefeuille numérique, qui peut être consulté.

Blockchain Intelligence Group, un tracker de crypto basé à Vancouver, a déclaré que les pirates avaient déplacé une petite partie des fonds vers les principaux échanges FTX, Crypto.com et Huobi.

Huobi a déclaré qu'il enquêtait sur le piratage et communiquait étroitement avec Axie Infinity. FTX et Crypto.com n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ronin a déclaré dans un billet de blog que Sky Mavis était "engagée à s'assurer que tous les fonds drainés soient récupérés ou remboursés", sans donner de détails. S'assurer qu'il n'y a pas de perte de fonds "est notre priorité absolue", a-t-il ajouté.

Elle a déclaré qu'elle travaillait avec Chainalysis, un important traqueur de blockchain, pour retrouver les fonds volés. Chainalysis a refusé de commenter.