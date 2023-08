Credit Acceptance Corporation s'occupe de proposer des programmes de financement qui permettent aux concessionnaires automobiles de vendre des véhicules aux consommateurs. Les programmes de financement de la société sont proposés par un réseau national de concessionnaires automobiles. La société propose deux programmes : le Programme de portefeuille et le Programme d'achat. En vertu du Programme de portefeuille, la société avance de l'argent aux concessionnaires, ce que l'on appelle le prêt aux concessionnaires, en échange du droit de gérer les prêts à la consommation sous-jacents. Dans le cadre du programme d'achat, la société achète les prêts à la consommation des concessionnaires, ce que l'on appelle un prêt acheté, et conserve tous les montants perçus auprès du consommateur. Son marché cible est constitué d'environ 60 000 concessionnaires automobiles indépendants et franchisés aux États-Unis. La société dispose de gestionnaires de zones de marché répartis sur l'ensemble du territoire américain qui commercialisent ses programmes auprès des concessionnaires, inscrivent de nouveaux concessionnaires et soutiennent les concessionnaires actifs.