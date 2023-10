Credit Acceptance Corporation a annoncé l'élection de Sean Quinn à son conseil d'administration, à compter du 27 octobre 2023. Quinn est directeur financier de Cimpress plc depuis 2015. Cimpress adopte une approche à long terme pour maximiser la valeur intrinsèque de ses entreprises de personnalisation de masse, y compris VistaPrint, qui produisent de petites commandes de produits personnalisés qui ont la fiabilité, la qualité et l'abordabilité des biens produits en masse.

Actuellement, M. Quinn est responsable des fonctions financières de Cimpress, notamment des relations avec les investisseurs, de la planification et de l'analyse financières, de la fiscalité, de la trésorerie, de la comptabilité et du contrôle, ainsi que de l'audit interne. Il supervise également les fonctions juridiques, de communication, d'approvisionnement et de ressources humaines. En raison de ces domaines d'expertise, M. Quinn siégera également au comité d'audit et au comité de rémunération des cadres de Credit Acceptance.

M. Quinn a occupé des fonctions de plus en plus importantes au sein de Cimpress pendant plus de dix ans et a joué un rôle déterminant dans la mise en place de l'infrastructure financière et de la structure du capital de l'entreprise afin de soutenir la croissance, les décisions d'investissement importantes et l'activité d'acquisition. Avant de rejoindre Cimpress en 2009, Quinn était expert-comptable chez KPMG à Philadelphie, Londres et Boston. Il est titulaire d'une licence en comptabilité de l'Université Saint-Joseph (États-Unis).