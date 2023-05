Crédit Agricole : Oddo BHF positif avant les trimestriels

Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Crédit Agricole, avec un objectif de cours maintenu à 13,3 euros, avant la publication par le groupe bancaire de ses résultats au titre du premier trimestre 2023, le 10 mai prochain.



Le bureau d'études anticipe une légère baisse des revenus, impactés par le passage à IFRS 17, mais pense que le coût du risque devrait rester maîtrisé. Aussi, il table sur une hausse du résultat net, à 848 millions d'euros, et prévoit un ratio CET1 de 11,1% à fin mars.



'Nous estimons toujours que la valorisation actuelle du titre ne reflète par la qualité du mix d'activités du groupe et notamment sa forte exposition aux métiers de l'assurance et de l'AM (gestion d'actifs)', affirme l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.