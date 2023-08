CRÉDIT AGRICOLE : Oddo BHF réitère son conseil

Crédit Agricole SA va publier le 4 août prochain ses résultats sur le 2ème trimestre 2023.



Oddo BHF s'attend à des revenus de 5 891 ME, en baisse de 6,9% par rapport à une base très élevée au 2ème trimestre 2022 avec des revenus très importants en Grande Clientèle. ' Notre prévision est proche du consensus (5 911 ME) '.



' Par ligne métier, nous prévoyons : 1/ une hausse de 2.0% des revenus en asset gathering, 2/ une baisse de 7.8% des revenus en banque de détail en France (LCL) 3/ une forte hausse (+19.4%) des revenus en banque de détail à l'international 4/ une augmentation de 5.2% des revenus des services financiers spécialisés ; 5/ une baisse de 9.5% des revenus en Grande clientèle ' indique Oddo BHF.



' Nous prévoyons des coûts en baisse de 4.3%, ce qui nous conduit à prévoir un résultat opérationnel brut de 2 579 ME (-10.1%), marginalement supérieur au consensus (2 561 ME) ' indique Oddo BHF.



' Au total, nous prévoyons ains un RO de 2 093 ME (-21.5%) au T2 2023, très légèrement supérieur au consensus (2 064 ME, -22.6%). Nous attendons un RN de 1 428 ME (-27.7%) également très légèrement supérieur au consensus (1 391 ME, -29.6%) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo BHF réitère son conseil de Surperformance sur le titre, avec un objectif de cours de 13.6 E.



' Le niveau de valorisation actuel du titre ne reflète pas la qualité du business mix du groupe et notamment sa forte exposition à l'assurance et à l'AM, qui dégagent une forte rentabilité et conservent un potentiel attractif de croissance à moyen/long terme ' explique l'analyste.



