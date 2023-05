Crédit Agricole : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Crédit Agricole, avec un objectif de cours relevé de 13,3 à 13,6 euros, suite à la publication d'un 'très bon résultat trimestriel' et au relèvement de ses estimations 2023 pour la banque.



'Le groupe a bénéficié d'une très bonne dynamique opérationnelle sous-jacente', juge ainsi l'analyste, pour qui 'la hausse du CET1, au-delà de l'objectif cible du groupe (11,0%) va également lui donner des marges de manoeuvre pour poursuivre sa croissance'.



Oddo BHF continue d'estimer que le très bon mix d'activité est mal valorisé au cours de Bourse actuel, qui représente 0,82 fois les fonds propres tangibles à fin mars dernier alors que Crédit Agricole vise un RoTE 2025 supérieur à 12%.



