Crédit Agricole : Oddo relève légèrement sa cible

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Crédit Agricole, avec un objectif de cours légèrement relevé, de 12,8 à 13,3 euros, après que la banque a publié Crédit Agricole a publié hier des revenus de 5 969 ME (+2,7%, avec une croissance sous-jacente de 4,4%), ~5% au-dessus des attentes.



Le groupe a ainsi dépassé tous ses objectifs financiers 2022 (RN >5 MdsE, coefficient d'exploitation hors FRU < 60%, RoTE > 11%) et a confirmé ses objectifs 2025, rapporte Oddo.



'Le groupe continue de se traiter à de faibles multiples (P/fonds propres tangibles de 0,80x pour un RoTE de 12,6% en 2022 et >12% en 2025), alors qu'il bénéficie de perspectives de croissance attractives et que la hausse du CET1 devrait également rassurer le marché sur la solidité de son bilan', indique l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.