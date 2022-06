Crédit Agricole : Oddo reste positif après le PMT 2025

Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur le titre Crédit Agricole avec un objectif de cours maintenu à 13,3 euros, au lendemain de la présentation par le groupe bancaire de son nouveau plan stratégique 2025.



'Les objectifs financiers de son PMT 2025 sont proches de notre attente et témoignent de la faible valorisation du titre, qui se traite à une décote de 34% par rapport à ses fonds propres tangibles, alors qu'il vise un RoTE supérieur à 12% en 2025', pointe l'analyste.



