BONDS : CASA annonce une forte demande pour son émission de 1,25 md de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA a annoncé mercredi que son émission d'obligations supersubordonnées perpétuelles "Additional Tier 1" (AT1) à taux fixe révisable de 1,25 milliard de dollars américains avait fait l'objet d'une forte demande. "L'offre a attiré un intérêt considérable, avec un livre d'ordres ayant dépassé 4,8 milliards de dollars américains à son maximum, et contenant plus de 170 investisseurs au niveau de coupon final", a indiqué l'établissement bancaire dans un communiqué. Les obligations n'ont pas d'échéance déterminée. Elles porteront intérêt au taux fixe de 4,75% par an - payé trimestriellement - jusqu'au 23 septembre 2029 exclu, date à compter de laquelle le taux d'intérêt sera réinitialisé tous les cinq ans au taux cinq ans "Constant Maturity Treasury" en vigueur auquel sera ajoutée la marge initiale de 323,7 points de base, a précisé la banque. "Les paiements d'intérêts pourront être annulés dans certaines circonstances", a ajouté Crédit Agricole SA. "Ces obligations ont été émises pour permettre au Groupe Crédit Agricole et à Crédit Agricole SA de conserver une grande flexibilité au niveau de leur gestion du capital Tier 1", a commenté la banque. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO

