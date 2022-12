CASA accélère vers la neutralité carbone et arrêtera de financer le pétrole en 2025

(Actualisation: objectifs à horizon 2025, précisions sur les objectifs fixés pour 2030)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA (CASA) a dévoilé mardi ses objectifs pour accélérer sa transition vers la neutralité carbone en 2050, établissant notamment des cibles intermédiaires à horizon 2025 et 2030.

Parmi les objectifs de la banque figurent notamment l'arrêt du financement de nouveaux projets d'extraction de pétrole à compter de 2025, ainsi qu'une réduction de 25% à cette même date des expositions à l'extraction d'or noir par rapport à 2020, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Parallèlement, Crédit Agricole SA compte augmenter de 60% les expositions à la production d'énergies bas carbone de CACIB, sa banque de financement et d'investissement, entre 2020 et 2025.

"L'accélération de l'investissement et du financement dans les énergies vertes est impérative pour contribuer efficacement à l'urgence de la transition énergétique, en lieu et place des énergies fossiles. En effet, stopper uniquement le financement des énergies fossiles permettrait de 'verdir' rapidement le bilan de la banque, mais pénaliserait toutes les populations encore dépendantes de ces énergies sans les accompagner dans leur propre transition", a souligné la banque dans son communiqué.

Dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, Crédit Agricole SA prévoit également de finaliser son désengagement des centrales au charbon, qui doit être achevé en 2030 dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et en 2040 dans le reste du monde.

L'automobile, l'immobilier commercial et le ciment également concernés

A horizon 2030, la banque a établi des objectifs intermédiaires pour elle-même et ses filiales concernant les secteurs du pétrole et du gaz, de l'électricité, de l'automobile, de l'immobilier commercial et du ciment.

Crédit Agricole SA vise ainsi une réduction de 30% du niveau absolu de CO2e émis par ses clients dans leurs activités liées au pétrole et au gaz par rapport à 2020. Ce niveau devrait ainsi passer de 26,9 millions de tonnes à 18,8 millions de tonnes. Le CO2e correspond au dioxyde de carbone (CO2) et aux équivalents CO2.

Dans l'électricité, la banque prévoit de réduire de 58% le CO2e émis par kilowattheure (kWh) par ses clients, de 224 grammes en 2020 à 95 grammes en 2030. Cet objectif se compare à une cible de 138 grammes de CO2e/kWh figurant dans le scénario "Net Zero Emission" (NZE) de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), a souligné CASA.

Dans l'automobile, la banque compte abaisser de 50% entre 2020 et 2030 le CO2e émis par kilomètre parcouru par ses clients ou par les voitures construites par ses clients tandis que, dans l'immobilier commercial, elle vise une réduction de 40% du CO2e émis par mètre carré et par an par les bâtiments de ses clients professionnels.

Crédit Agricole SA cherche également à diminuer de 20% entre 2020 et 2030 le CO2e émis par tonne de ciment produite par ses clients.

Crédit Agricole a indiqué travailler à des objectifs similaires pour d'autres secteurs tels que le transport maritime, l'aviation, l'acier, l'immobilier résidentiel et l'agriculture, qui seront pour la plupart rendus publics en 2023.

