Communiqué de presse

CACEIS etRoyal Bank of Canadaannoncent la finalisation del’acquisition des activités de RBC Investor Services en Europe et en Malaisie

Paris/Toronto, 3juillet 2023 - CACEIS, filiale du groupe Crédit Agricole et de Santander, et Royal Bank of Canada (RBC) annoncent la finalisation du rachat par CACEIS des activités européennes d'assetservicing de RBC Investor Services et de son centre d’excellence associé situé en Malaisie.

L’opération, qui a obtenu les autorisations requises des autorités bancaires et de la concurrence, réunit les activités de deux asset servicers majeurs en Europe.

Grâce à cette opération, CACEIS bénéficie d’une couverture internationale et d’une offre élargies au service de sa clientèle. Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, CACEIS renforce sa position de leader européen de l’asset servicing.

L’acquisition par CACEIS des activités de la succursale britannique de RBC Investor Services Trust et de RBC Investor Services à Jersey devrait intervenir dans les prochains mois, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Cette opération aura un impact minime sur le ratio des fonds propres Tier 1 (CET1) et sur le bénéfice par action (BPA) de RBC.

Les activités canadiennes de RBC Investor Services ne sont pas incluses dans la transaction.

Jean-Pierre Michalowski,Directeur Général de CACEIS, commente : «Cette opération renforce le leadership de CACEIS, acteur européen de premier plan dans l'assetservicing. Je suis convaincu que les équipes qui nous rejoignent sont fières d’intégrer notre groupe. Ensemble, nous construironsla référence du secteur en Europe.Grâce à l’engagement individuel et collectif de nos collaborateurs au service de nos clients, l’avenir de notre Groupe est prometteur.»

Francis Jackson, Directeur Général de RBC Investor Services, ajoute : «Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons réalisé en Europe et nous sommes heureux que les clients et les employés de notre entreprise puissent bénéficier de leur nouvelle appartenance à l'un des plus grands assetservicer en Europe. Nous sommes certains que la complémentarité des services, les expertisesassociées de RBC Investor Services et de CACEIS offriront davantage d'opportunités aux collaborateurs et de valeur ajoutée aux clients.»

A propos du groupe CACEIS

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4 090 milliards d’euros d’actifs en conservation et 2 172 milliards d’euros d’actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2022).

www.caceis.com

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d’être, guidée par des principes et orientée vers l’excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l’une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d’affaires diversifié axé sur l’innovation et l’offre d’expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d’appuyer une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

Contacts Presse :



CACEIS

Claude Michaux

Tél. +352 47 67 27 92

claude.michaux@caceis.com

















RBC

Europe :JanitaHung

Tél. : +44 7548 311 208

janita.kurtz@rbc.com







Canada : Ylana Kurtz

Tél. : 416 348-2330

ylana.kurtz@rbc.com







RBC Relations Investisseurs : Asim Imran

Tel : 416 955 7804

asim.imran@rbc.com





Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « règles d’exonération » (safeharbor) de la Private Securities LitigationReformAct of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, en ce qui a trait au rendement financier, aux croyances, aux projets et aux attentes de RBC et de CACEIS. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, les déclarations relatives aux projets visant les activités regroupées de CACEIS et de RBC Investor Services, le calendrier prévu pour l'acquisition par CACEIS des activités de la succursale britannique de RBC Investor Services Trust et des activités de RBC Investor Services à Jersey, aux incidences financières, opérationnelles et aux incidences sur les fonds propres de l’opération , à nos stratégies ou à nos futures mesures, ainsi qu’à nos objectifs et à nos engagements. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée afin d’aider les actionnaires et les analystes financiers à comprendre l’opération et pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Les mots « croire », « s’attendre à », « viser », « prévoir », « se proposer », « estimer », « objectif », « planifier », « s’efforcer de », « cible » et « projet », de même que l’emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d’expressions semblables, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l’objet d’incertitudes et de risques intrinsèques qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que nos résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d’un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, comprennent notamment : la possibilité que les avantages prévus de l’opération, comme l’augmentation de la dimension et la couverture de la chaîne de valeur, ne soient pas réalisés dans les délais prévus ou du tout en raison des changements dans les conditions générales économiques et du marché, les taux d’intérêt et de change, la politique monétaire, les lois et les règlements (y compris les changements apportés aux besoins de trésorerie) et leur application, ainsi que le degré de concurrence dans les zones géographiques et les secteurs commerciaux dans lesquels RBC et CACEIS mènent actuellement leurs activités ; le risque que toute annonce relative au regroupement comporte des effets défavorables sur le prix du marché de l’action ordinaire de RBC ; la possibilité que les activités de RBC et de CACEIS ne se déroulent pas comme prévu ou d’une manière conforme au rendement historique ; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière de capital ; notre capacité à vendre plus de produits à des clients ; les risques réputationnels et la réaction des clients et des employés de RBC Services aux investisseurs à l’opération ; l’attribution de temps de gestion aux questions liées à l’intégration ; l’exposition accrue aux fluctuations des taux de change ; les changements défavorables importants dans les conditions économiques et sectorielles ; les conditions générales, économiques, politiques, de concurrence et du marché ; et d’autres risques abordés dans les sections sur les risques du rapport annuel de 2022 de RBC et la section sur la gestion du risque du rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2023 de RBC, qui présentent tous certains facteurs clés et risques susceptibles d’influer sur nos résultats futurs et notre capacité de prévoir et de gérer efficacement les risques découlant de tous les facteurs susmentionnés.

Nous avertissons les lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n’est pas exhaustive et que d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions à notre égard doivent bien tenir compte de ces facteurs et d’autres incertitudes et événements potentiels. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d’exploitation, aux sections Priorités stratégiques et Perspectives du rapport annuel de 2022 de RBC, mises à jour aux rubriques Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives du rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2023 de RBC.

Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l’opinion de CACEIS uniquement à la date des présentes. Sauf si la loi l’exige, ni RBC ni CACEIS ne s’engage à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, écrite ou verbale, qu’elles peuvent faire ou qui peut être faite pour leur compte à l’occasion.

Pièce jointe