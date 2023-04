CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Consumer Finance finalise la création d'un leader européen de la LLD automobile avec Stellantis, baptisé Leasys, et annonce la reprise à 100% de FCA Bank et de Drivalia

Communiqué de presse

Massy, le 4 avril 2023.

Crédit Agricole Consumer Finance finalise la création d’un leader européen de la LLD automobile avec Stellantis, baptisé Leasys,

et annonce la reprise à 100% de FCA Bank et de Drivalia

Crédit Agricole Consumer Finance finalise la création de Leasys, un leader européen de la LLD automobile avec Stellantis via une joint-venture à 50-50 entre les deux partenaires .





Crédit Agricole Consumer F inance annonce également la reprise à 100% de FCA Bank et de Drivalia , pour donner naissance à un leader paneuropéen du financement automobile multimarques, indépendant de tout constructeur et ad ossé au Groupe Crédit Agricole.





Ces deux opérations, annoncées le 17 décembre 2021, s’inscrivent dans l’ambition de CA Consumer Finance d’être leader de la mobilité verte en Europe.





Création de Leasys, un leader européen de la location longue durée

Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance créent une joint-venture spécialisée dans le leasing opérationnel multimarques, dans laquelle les deux partenaires détiendront chacun 50 % du capital. Elle opèrera sous le nom de Leasys.

Ce nouvel acteur de la mobilité, fruit de la consolidation des activités de Leasys et Free2move Lease, gèrera une flotte de près de 828 000 véhicules dans 11 pays, servira en LLD en exclusivité les marques Stellantis et bénéficiera aussi d’une approche multimarques. Il se fixe pour ambition de devenir un leader européen des services de mobilité, et a pour objectif de porter sa flotte à un million de véhicules d’ici 2026.

Reprise à 100% du new FCA Bank

Crédit Agricole Consumer Finance devient actionnaire à 100% du capital de FCA Bank (dont le nouveau nom sera annoncé ce jour à Turin) avec l’ambition d’en faire un leader paneuropéen du financement automobile, de la location et de la mobilité, avec un objectif de 10 milliards d’euros d’encours d’ici 2026.

FCA Bank propose d’ores et déjà des solutions innovantes et des offres multi-marques dans 17 pays en Europe et au Maroc, grâce à une expertise éprouvée et des outils performants.

Ces opérations servent l’ambition de Crédit Agricole Consumer Finance de devenir leader de la mobilité verte en Europe et sont le socle pour construire un continuum de la mobilité. Crédit Agricole Consumer Finance dispose désormais de l’ensemble des services dédiés à la mobilité et de l’ensemble des solutions de financement dans les 19 pays où il est présent : crédit amortissable, leasing, location toutes durées, abonnement, autopartage…

« La finalisation de cet accord avec Stellantis permet au Groupe Crédit Agricole de prendre une position de premier plan en Europe dans le financement et la location automobile avec l’ambition de devenir leader de la mobilité verte en Europe. Crédit Agricole Consumer Finance dispose maintenant d’un continuum de la mobilité unique en Europe pour servir le Groupe et l’ensemble des constructeurs, distributeurs, importateurs, clients entreprises, professionnels et particuliers » se félicite Oliver Gavalda, Directeur général délégué de Crédit Agricole SA, Président de Crédit Agricole Consumer Finance.

« Nous sommes très heureux de construire une entreprise commune avec Stellantis, deuxième constructeur automobile européen, pour donner naissance à un leader européen de la LLD dans

11 pays. Ce partenariat ambitieux sera porteur d’une croissance rentable, durable et diversifiée. Je suis par ailleurs fier de voir nous rejoindre pleinement les équipes de FCA Bank et Drivalia. Cette acquisition va permettre au Groupe Crédit Agricole de disposer, avec le nouveau FCA Bank, d’un outil innovant pour servir tous les acteurs du marché de la mobilité (auto, moto, véhicule de loisirs, nautique, etc.) au niveau pan-européen, y compris en marque blanche, avec une offre complète et opérationnelle » se réjouit Stéphane Priami, Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Services Financiers Spécialisés.

Toutes les autorisations requises de la part des autorités de concurrence et des régulateurs compétents ont été obtenues. L’impact de l’opération sera globalement neutre sur le CET1 de Crédit Agricole S.A. et le résultat 2023 de Crédit Agricole Consumer Finance. Cet accord aura un impact positif sur la performance de Crédit Agricole Consumer Finance à horizon 2025.

