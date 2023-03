CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Immobilier et Casino Immobilier signent un accord en vue de la cession de Sudeco

Communiqué de presse

Paris, 14 mars 2023

Crédit Agricole Immobilier et Casino Immobilier signent un accord en vue de la cession de Sudeco



Au titre d’une promesse unilatérale d’achat Crédit Agricole Immobilier s’est engagé à acquérir Sudeco, filiale de Property Management (syndic, gestion locative et technique) de Casino Immobilier et spécialiste de l’immobilier commercial, afin de consolider sa position parmi les plus grands acteurs du secteur en France.

Sudeco est devenue ces dernières années un acteur majeur du Property Management de commerce, grâce à une organisation efficiente, la digitalisation de ses outils, et un plan de conquête porteur. La transformation achevée de Sudeco et sa dynamique de croissance permettent ainsi à Casino Immobilier d’en envisager la cession : les conditions proposées reflètent la valeur ainsi créée ces dernières années, et offrent des perspectives intéressantes d’accélération de la trajectoire de Sudeco, afin de devenir le leader du Property Management sur le marché de l’immobilier commercial et logistique.

Avec cette acquisition, Crédit Agricole Immobilier, à travers sa filiale CAI Corporate et Promotion (CAICP), deviendrait le quatrième acteur du Property Management institutionnel en France en chiffre d’affaires1 lui permettant d’accélérer son ambition stratégique de rejoindre le trio de tête du secteur à horizon 2025. Cette opération permettrait à Crédit Agricole Immobilier d’acquérir une expertise sur les segments des surfaces commerciales et de la logistique, complétant ainsi sa position existante sur les bureaux et le résidentiel. Crédit Agricole Immobilier renforcerait également son implantation régionale et sa capacité à accompagner les clients des Caisses régionales dans leurs projets d’investissements et de détention de biens immobiliers.

La signature du contrat d’acquisition de Sudeco n'interviendrait qu'à l'issue des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées de Sudeco2.

Marc Oppenheim, Directeur Général de Crédit Agricole Immobilier, déclare : « L’acquisition envisagée de Sudeco s’inscrit dans le plan stratégique à moyen terme de Crédit Agricole Immobilier visant à devenir un des premiers acteurs nationaux du Property Management et Facility Management institutionnel à horizon 2025. Cette acquisition permettrait d’atteindre la taille critique et renforcer notre légitimité à répondre aux besoins des propriétaires institutionnels sur toutes les catégories d’actifs. L’expertise et la qualité des équipes de Sudeco nous en donneraient les moyens pour les actifs commerciaux et nous serions ravis de les accueillir au sein de Crédit Agricole Immobilier ».

Stéphanie Zolesio, Directrice Générale Exécutive de Casino Immobilier, déclare : « Après plusieurs intérêts manifestés ces dernières années par des acteurs immobiliers souhaitant acquérir Sudeco, nous avons trouvé dans Crédit Agricole Immobilier un acteur solide et responsable, s’inscrivant dans le temps long, ayant des spécialités et un positionnement complémentaire à Sudeco, et valorisant le travail mené ces dernières années. Nous avons été convaincus par le projet de conquête du marché porté par Crédit Agricole Immobilier, qui s’inscrit dans une logique de continuité pour les équipes, elles-mêmes garantes du maintien de la qualité de services pour les clients de Sudeco, dont le groupe Casino fait

partie ».

Franck Helary, Directeur Général de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion, déclare : « La double expertise de Sudeco et CAICP, en matière de Property Management et de Facility Management, pour toutes les catégories d’actifs détenus par leurs clients institutionnels, prend une valeur croissante au regard des enjeux et échéances environnementales du secteur de l’immobilier – décret tertiaire, trajectoire carbone – et permettra d’accompagner la transition énergétique des bâtiments ».

Loïc Bonnet-Masimbert, Directeur Général de Sudeco, déclare : « Lors des échanges que la direction de Sudeco a pu avoir avec Crédit Agricole Immobilier, nous avons été enthousiasmés par l’ambition exprimée pour les métiers du Property Management et par la place qui serait accordée aux équipes de Sudeco. Nous serions ravis de rejoindre Crédit Agricole Immobilier pour poursuivre ensemble l’aventure Sudeco ».

A propos de Sudeco

Créé en 1988, Sudeco est un acteur du Property Management spécialisé dans la grande distribution, les commerces de proximité et la logistique, en France, majoritairement sur des actifs localisés en région. Sudeco dispose d’une clientèle diversifiée, s’adressant aux foncières, aux institutionnels, aux sociétés de gestion, aux distributeurs indépendants et aux family offices.

Sudeco est un acteur essentiel de la transition écologique par son expertise de conseil pour l’accompagnement de ses clients propriétaires vers les nouvelles normes environnementales de l’immobilier : obtention de certification, gestion des consommations énergétiques, pilotage de leur stratégie RSE, etc.

Sudeco emploie près de 120 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de plus de 20M€.

A propos de Crédit Agricole Immobilier

Filiale du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Immobilier, au travers de ses deux filiales métiers (Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion / CAICP et Crédit Agricole Services Immobiliers / CA-SIM), est un acteur global de l’immobilier qui conseille ses clients dans leurs projets immobiliers. Les métiers du groupe regroupent :

La promotion résidentielle

La promotion tertiaire

Le conseil en solutions immobilières tertiaires

L’immobilier d’exploitation

L’administration de biens et la transaction pour les particuliers





Crédit Agricole Immobilier regroupe 1 300 collaborateurs et met ses expertises au service des particuliers, des entreprises et des collectivités. Le groupe a réalisé 155 M€ de produit net d’activité en 2022.

