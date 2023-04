CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Leasing & Factoring finalise son entrée au capital de Watèa by Michelin

Communiqué de presse

Montrouge, le 7 avril 2023.

Crédit Agricole Leasing & Factoring finalise son entrée

au capital de Watèa by Michelin

Crédit Agricole Leasing & Factoring renforce sa position de leader de la mobilité décarbonée en Europe avec la finalisation juridique de sa prise de participation de 30% dans Watèa by Michelin annoncée le 1er décembre 2022. Ce partenariat stratégique va permettre d’accélérer le « verdissement » et l’accès aux zones ZFE (Zone à faible émission) des véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes. Il s’inscrit dans le cadre du Projet sociétal du groupe Crédit Agricole et notamment son engagement d’agir pour le climat et la transition vers une économie bas carbone.

Une offre complète de solutions de mobilité décarbonée pour accompagner le verdissement des flottes professionnelles

Avec l’entrée au capital de Watèa, Crédit Agricole Leasing & Factoring veut proposer aux clients professionnels et entreprises du groupe Crédit Agricole une offre de mobilité électrique complète qui garantit une continuité d’activité et de qualité de service. Sont intégrés la mise à disposition de véhicules utilitaires électriques en Location Longue Durée, les infrastructures de recharges sur sites ou en itinérances, les applicatifs digitaux pour aider au quotidien les clients dans tous les segments d’activités : livraison du dernier km, services et maintenance, habitat / BTP, artisans, etc.

L’objectif est aussi de soutenir les entreprises dans leur mise en conformité car beaucoup de véhicules utilitaires fonctionnant au diesel verront leurs accès refusés à terme dans les zones ZFE. En Ile-de-France, progressivement une partie de ces véhicules ne pourront plus circuler à partir de juillet 2023.

CAL&F confirme son ambition d’accompagner l’ensemble des professionnels et entreprises dans la transition vers la mobilité zéro émission grâce à la puissance du maillage territorial des banques universelles de proximité du groupe Crédit Agricole.

Hervé Varillon, Directeur Général de Crédit Agricole Leasing & Factoring et Hervé Leroux, Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole Leasing & Factoring, siègent également au Conseil d’administration de Watèa by Michelin pour accompagner ces ambitions stratégiques en mettant en profit leurs expertises en financement. Trois collaborateurs CAL&F sont également détachés chez Watèa en tant que Chief Financial Officer, Responsable distribution et Responsable synergies avec le groupe Crédit Agricole.

Cette opération a un impact négligeable sur le CET1 de Crédit Agricole SA.

Watèa by Michelin, un acteur primé en matière de durabilité

CAL&F est fier de s’appuyer sur un partenaire reconnu et légitime. En effet, Watèa by Michelin a remporté, en quelques mois, plusieurs prix prestigieux. Ce sont autant de reconnaissances pour l’engagement de Watèa en faveur de la durabilité et de la mobilité décarbonée :

Prix de l’Innovation Logistique, catégorie Meilleure Innovation Transport & Services Logistiques (mars 2023) ;

Coup de cœur Prix de l’innovation des Rencontres Flotauto (mars 2023) ;

Prix Netexplo Change qui distingue les Grandes Entreprises porteuses d’une initiative de transformation innovante conciliant innovation technologique et enjeux de durabilité (novembre 2022).

Trophée de L'Automobile & L'Entreprise dans la catégorie Nouvelles Mobilités et Électromobilité (juillet 2022) ;

Trophée de l’Industrie Durable 2022 de L'Usine Nouvelle dans la catégorie Transport Propre (juillet 2022) ;

Label Solar Impulse (avril 2022).

« Je suis fier d’avoir pu finaliser cette opération avec Watèa by Michelin, acteur reconnu et primé en matière de mobilité verte. Les synergies ne manquent pas et nous travaillons déjà main dans la main pour proposer des offres sur des financements de mobilité verte inclusive en faveur des TPE. Nous sommes donc ravis de participer au verdissement des flottes professionnelles et nous sommes convaincus que cette collaboration sera bénéfique pour tous », déclare Hervé Varillon Directeur général de Crédit Agricole Leasing & Factoring.

Service presse de Crédit Agricole Leasing & Factoring : aurelie.portejoie@ca-lf.com ; 01 57 72 44 19 / anne-julie.lagadic@ca-lf.com ; 01 43 23 95 29

À propos de Crédit Agricole Leasing & Factoring

Présent dans 10 pays d’Europe, Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) est un acteur majeur du crédit-bail, de l’affacturage, et du financement des énergies et des territoires en France et en Europe. Crédit Agricole Leasing & Factoring propose des financements spécialisés destinés aux entreprises, aux professionnels, aux agriculteurs et aux collectivités locales.

Chiffres clés à fin 2022, France et international : 256 000 clients, 2 676 collaborateurs et 29,7 milliards d’euros d’encours financés, dont 29 % à l’international.

Pour en savoir plus : www.ca-leasingfactoring.com

À propos de Watèa by Michelin

Watèa by Michelin est une solution de mobilité électrique sur-mesure pour les flottes de véhicules utilitaires professionnels. Grâce à son positionnement unique d’opérateur de mobilité, Watèa by Michelin accompagne ses clients dans leur transition énergétique à travers un abonnement tout-en-un comprenant des véhicules électriques adaptés aux usages, l’accès aux infrastructures de recharge, l’assistance, la maintenance, et un bouquet de services digitaux permettant de gagner en productivité et profitabilité. Ouverture, fiabilité et audace sont les trois valeurs qui animent les équipes au quotidien. Créée en juillet 2021, Watèa by Michelin dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand compte aujourd’hui une centaine de salariés. (www.watea.green)

