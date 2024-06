Communiqué de presse

Paris-Bruxelles, le 4 juin 2024

Indosuez Wealth Management, filiale de Crédit Agricole S.A.,

finalise l’acquisition de Degroof Petercam, dont elle devient actionnaire majoritaire

aux côtés de CLdN Cobelfret son actionnaire historique

L’opération, qui a obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités bancaires et de la concurrence, permet aux équipes de Degroof Petercam de rejoindre celles d’Indosuez Wealth Management pour créer un leader européen de la gestion de fortune. Elle renforce la présence du Crédit Agricole en Belgique et permettra de générer des synergies importantes avec ses différents métiers.

La création d’un leader européen de la gestion de fortune

Ce rapprochement compte parmi les opérations les plus significatives du secteur depuis 10 ans en Europe. Indosuez Wealth Management, qui accompagne ses clients depuis plus de 150 ans, est désormais présent dans 16 territoires, principalement en Europe, ainsi qu’en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Avec ~200 milliards d’euros1 d’actifs clients, un produit net bancaire de l’ordre de 1,6 milliard d’euros1 et 4 500 collaborateurs, le nouvel ensemble va former un leader européen de la gestion de fortune.

Pour les clients et familles fortunés, les entrepreneurs, les investisseurs professionnels, une proposition de valeur enrichie et un continuum de services

Les clients d’Indosuez Wealth Management bénéficieront d’une proposition de valeur enrichie reposant sur la complémentarité des expertises des deux maisons :

Les activités de conseil aux entrepreneurs de Degroof Petercam, de conseils en gestion financière et offres de fonds notamment ESG, ses capacités de fund servicing ;

L’offre étendue de services d’Indosuez Wealth Management notamment en produits structurés, private equity, immobilier, ainsi que l’accès à sa capacité de financement et son réseau international.

Cette proposition de valeur et ce continuum de services intègre Conseil, Financement, Solutions d’investissement, Fund servicing, Solutions technologiques et bancaires ainsi que l’accès au réseau international, aux expertises et aux capacités de financement du groupe Crédit Agricole. L’offre responsable, renforcée, permet de répondre à la demande croissante des clients, sur toutes les classes d’actifs, tous les modes de gestion (conseil, mandat) et en matière de financement.

Des équipes engagées pour agir chaque jour dans l’intérêt des clients et de la société

4 500 collaborateurs incarnent désormais les projets client, humain et sociétal du Groupe. Ce rapprochement apportera à chaque collaborateur de nouvelles opportunités de développement et de carrière au sein du groupe Crédit Agricole, 10ème banque mondiale aux expertises multiples, présent dans plus de 46 pays dans le monde.

Jacques Prost, Directeur général du groupe Indosuez :

« Je suis ravi d’accueillir aujourd’hui dans notre Groupe les équipes et nombreuses expertises de Degroof Petercam. Cette acquisition est un projet transformant et enthousiasmant qui nous fait changer de dimension et fait émerger un leader européen de la gestion de fortune. Elle enrichit notre proposition de valeur avec une offre parmi les plus complètes du marché pour tous nos clients particuliers et familles fortunés, entrepreneurs et investisseurs professionnels. Elle permet de générer des synergies importantes avec les différents métiers du groupe Crédit Agricole. Ce rapprochement, devenu aujourd’hui réalité, va mobiliser l’ensemble des équipes dans toutes nos géographies pour mettre en commun nos forces, façonner ce nouvel ensemble et écrire un nouveau chapitre de notre histoire collective ! ».

Hugo Lasat, Directeur général de Degroof Petercam :

« Avec les expertises complémentaires des deux entités combinées à la puissance du réseau et aux capacités financières d’Indosuez Wealth Management, nous pourrons aller plus loin dans l’accompagnement de nos clients. Indosuez s’appuiera sur les forces et les équipes de Degroof Petercam et de DPAM. Nous sommes fiers du chemin parcouru avec le soutien de nos actionnaires historiques et grâce à l’engagement de nos équipes que je remercie. Ce rapprochement ouvre de belles perspectives et opportunités pour les clients comme les collaborateurs. »

Pour Christian Cigrang, Président du Conseil d’administration de CLdN Cobelfret :

« Fondés respectivement en 1871 et 1875, Degroof Petercam et Indosuez ont en commun de disposer d'un patrimoine historique exceptionnel et de contribuer à la prospérité économique dans leurs marchés respectifs. L’arrimage de Degroof Petercam à Indosuez, filiale de Crédit Agricole S.A., apporte des perspectives de croissance importantes offertes par un acteur global, tout en respectant l'identité entrepreneuriale et l'ancrage dans les marchés où elle opère. »

Prochaines étapes

CA Indosuez contrôle désormais 65 % du capital de Banque Degroof Petercam aux côtés de CLdN Cobelfret qui en détient près de 20 %. CA Indosuez déposera prochainement un dossier à l’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) dans l’intention de lancer une offre publique d’acquisition volontaire auprès des actionnaires minoritaires de Banque Degroof Petercam. Un communiqué spécifique à ce sujet est disponible sur le site internet de CA Indosuez.

*****

L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. à l’issue de l’opération sera de l’ordre de 30 points de base. Cette opération devrait générer un résultat net part du groupe additionnel après synergies de +150 à +200 millions d’euros à horizon 2028.

*****

Contacts presse Groupe Indosuez :

Jenny Sensiau | jenny.sensiau@ca-indosuez.com | +33 7 86 22 15 24

Arnaud Denis | a.denis@degroofpetercam.com | +32 478 99 82 37

A propos du groupe Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de Gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par le bilan (The Banker 2023).

Depuis plus de 150 ans, Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, familles, entrepreneurs et investisseurs professionnels pour la gestion de leur patrimoine privé comme professionnel. La banque propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Ses équipes proposent un continuum de services et d’offres intégrant Conseil, Financement, Solutions d’investissement, Fund servicing, Solutions technologiques et bancaires.

Indosuez Wealth Management rassemble près de 4 500 collaborateurs dans 16 territoires à travers le monde : en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Dubaï, Abu Dhabi) et au Canada (bureau de représentation).

Avec ~200 Milliards d’euros d’actifs clients, le groupe Indosuez figure parmi les leaders européens de la gestion de fortune.

www.ca-indosuez.com

A propos de CLdN Cobelfret

CLdN Cobelfret est un consortium diversifié détenu par la famille Cigrang, basé principalement à Luxembourg, Singapour et Londres et actif dans le transport maritime, la manutention portuaire, la logistique, l'immobilier et le secteur financier.

www.cldn.com www.cobelfret.com

A propos de Degroof Petercam

Fondée en 1871, Degroof Petercam est une maison d'investissement de référence avec un ancrage belge qui s'appuie sur plus de 150 ans d’expertise financière intégrée.

Des investisseurs privés et institutionnels, ainsi que des entreprises nous font confiance pour nos fortes convictions d’investissement et pour notre continuum de services en matière de banque privée, gestion d’actifs, banque d’investissement et fund servicing.

Au 31 décembre 2023, le total des actifs confiés par nos clients s’élevait à 74,3 milliards d’euros. Plus de 1 500 experts accompagnent nos clients depuis nos bureaux en Belgique, au Luxembourg, en France, en Suisse, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, à Hong Kong et au Canada.

En tant qu’employeur et investisseur, nous créons une prospérité responsable pour tous en ouvrant les portes aux opportunités et en accompagnant nos clients avec expertise.

Détenu par son actionnaire historique CLdN Cobelfret (20%) et par Indosuez Wealth Management (65 %), Degroof Petercam bénéficie des vastes expertises et possibilités d’action du réseau international d’Indosuez Wealth Management et du groupe Crédit Agricole, 10ème banque mondiale.

www.degroofpetercam.com

Degroof Petercam

Trust. Knowledge.

1 Chiffres combinés pro-forma 2023

Pièce jointe