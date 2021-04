CREDIT AGRICOLE : CIB nomme un Directeur général adjoint

Pierre Dulon est nommé Directeur général adjoint de Crédit Agricole CIB à compter du 1er avril 2021. Il supervise les directions de l’informatique, des opérations, de l’immobilier & des Chief Operating Officers du réseau international et garde la supervision d’Azqore dont il était le Directeur général depuis 2018. Il intègre le Comité Exécutif de Crédit Agricole CIB.



Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de Telecom Paris Tech, il avait rejoint Indosuez Wealth Management et pris la Direction de Crédit Agricole Private Banking Services en 2015. Il conduit alors la transformation de cette entité pour créer Azqore en 2018, dont il devient le Directeur général.