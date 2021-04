Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 13,10 euros à 14,50 euros et confirmé sa recommandation Surpondérer dans le cadre d'études sur le secteur en France et en Belgique. Le bureau d'étude a rehaussé ses estimations de bénéfice par action de 2% à 10% pour la période courant de 2021 à 2023 du fait notamment d'un coût du risque plus faible. Il a également intégré une génération plus forte que prévu du capital.