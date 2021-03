CREDIT AGRICOLE : crée un pôle dédié aux ETI

Crédit Agricole a annoncé la création d'un pôle dédiés aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Avec la création d’un pôle d’expertise et de coordination dédié, le Groupe renforce son organisation afin de proposer à sa clientèle d’ETI en France une approche commerciale coordonnée, notamment avec les Caisses régionales et LCL.



Le pôle ETI s'appuie sur la création pour les ETI stratégiques d'une équipe client, reposant sur trois acteurs clés : un banquier conseil chef d'orchestre de la relation client, un banquier de proximité socle de la relation commerciale et un sponsor de niveau direction générale. Une ETI Academy, visant à animer la communauté des banquiers conseils et à partager un savoir-faire commun au service des clients, est créée en parallèle.



Le pôle ETI offre une " gamme complète d'offres de banque commerciale et de financement ".

" Cette nouvelle organisation permettra d'allier la gestion des relations commerciales par les banques de proximité et l'expertise des entités spécialisées du groupe " a expliqué la Banque Verte.



Logé au sein de Crédit Agricole CIB, le pôle ETI Groupe est placé sous la responsabilité de Didier Reboul, qui intègre le Comité de direction de Crédit Agricole CIB. Il assure la coordination du pôle en veillant à ce que chaque entité garde la gestion de ses relations commerciales existantes, tout en bénéficiant des expertises offertes par les autres entités du Groupe. Didier Reboul est rattaché à Jacques Ripoll, Directeur général adjoint en charge du pôle Grandes Clientèles de Crédit Agricole S.A. et Directeur général de Crédit Agricole CIB.