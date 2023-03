Casino cède sa filiale de "property management" Sudeco à Crédit Agricole Immobilier

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole Immobilier s'est engagé à acquérir Sudeco, filiale de "property management" de Casino Immobilier, ont annoncé mardi les deux sociétés dans un communiqué.

Sudeco propose des services de syndic, gestion locative et technique dans les secteurs de la grande distribution, des commerces de proximité et de la logistique. La société a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros et emploie 120 personnes.

Le montant de la transaction envisagée n'a pas été précisé. La signature du contrat d'acquisition interviendra à l'issue des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées de Sudeco, ont précisé Crédit Agricole Immobilier et Casino Immobilier.

March 14, 2023 14:17 ET (18:17 GMT)