Crédit Agricole : BPA sous-jacent trimestriel accru de 79%

Crédit Agricole publie un BPA sous-jacent de 0,37 euro, en hausse de 78,8% pour le premier trimestre 2023, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent de 2,31 milliards, en croissance de 26,8% (+28,3% pour les pôles métiers hors Activités Hors Métiers).



Les revenus sous-jacents augmentent de 10,4% à 6,15 milliards d'euros, portés par les pôles gestion de l'épargne et assurances (+11,3%) et grande clientèle (+19,9%), la banque de proximité et le pôle services financiers spécialisés étant pénalisés par la hausse des taux.



Ses charges d'exploitation sous-jacentes hors FRU ne s'accroissant que de 6,9% (+6,3% pour les pôles métiers hors pôle AHM), le coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU du groupe bancaire s'améliore de -1,8 point de pourcentage à 54,1%.



