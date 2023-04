Crédit Agricole CA : création de Leasys et reprise de FCA Bank

Crédit Agricole Consumer Finance a finalisé la création d’un leader européen de la LLD (Location Longue Durée) automobile avec Stellantis, baptisé Leasys, et annonce la reprise à 100% de FCA Bank et de Drivalia. Ces deux opérations, annoncées le 17 décembre 2021, s’inscrivent dans l’ambition de CA Consumer Finance d’être leader de la mobilité verte en Europe.



La filiale du Groupe Crédit Agricole dispose désormais de l'ensemble des services dédiés à la mobilité et de l'ensemble des solutions de financement dans les 19 pays où il est présent : crédit amortissable, leasing, location toutes durées, abonnement, autopartage…



L'impact de l'opération sera globalement neutre sur le ratio de fonds propres durs (CET1) de Crédit Agricole S.A. et le résultat 2023 de Crédit Agricole Consumer Finance. Cet accord aura un impact positif sur la performance de Crédit Agricole Consumer Finance à horizon 2025.