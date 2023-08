Crédit Agricole Consumer Finance, en partenariat avec le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, s'associe à la Communauté de communes du Pays de Fayence pour lancer son 1er pilote d'autopartage rural en France : Agilauto Partage

Pour accompagner les habitants des campagnes vers la mobilité verte et faciliter l'accès aux ZFE-m (Zones à faibles émissions mobilité) depuis les zones rurales, Crédit Agricole Consumer Finance et la Caisse régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur lancent avec la Communauté de communes du Pays de Fayence (Var) le premier pilote d'autopartage rural du Groupe Crédit Agricole, sous la marque Agilauto Partage. Après l'inauguration de ce projet prévue le 12 septembre 2023, 15 véhicules 100% électriques et fabriqués en France seront mis à disposition des 29 000 habitants de la collectivité qui sont impactés par plusieurs ZFE-m. Ce projet soutient l'ambition de CA Consumer Finance d'être leader de la mobilité verte en Europe et s'inscrit dans le projet sociétal du Groupe Crédit Agricole pour ac­cé­lé­rer les trans­for­ma­tions in­dis­pen­sables de la so­ciété en proposant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de tous.

Accompagner toutes les populations dans l'accès à la mobilité verte

Pour répondre aux besoins des populations vivant en milieu rural et directement impactées par les ZFE-m sur les territoires où le groupe Crédit Agricole est naturellement déjà très actif, Crédit Agricole Consumer Finance lance le premier pilote d'Agilauto Partage, un service d'autopartage rural qui avait été annoncé lors du dernier Mondial de l'Auto à Paris.

En partenariat avec la Caisse régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, le premier pilote Agilauto Partage sera implanté dans sept communes du Pays de Fayence (Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Seillans et Saint-Paul-en-Forêt) d'ici quelques semaines. Les élus de la collectivité ont décidé de participer à cette première initiative en France pour proposer aux habitants de leur territoire un nouveau service de mobilité éco-responsable qui répond aux enjeux des ZFE-m, contribue à la non exclusion des campagnes et à la dynamisation locale.

15 véhicules fabriqués en France et 100% électriques, dont 5 utilitaires et 2 monospaces, permettront aux 29 000 habitants du territoire, ainsi qu'aux entreprises et aux associations locales d'accéder aux ZFE-m les plus proches s'ils ne sont pas équipés d'un véhicule autorisé à y circuler. En effet, la première ZFE-m de la région, Nice (67 km), bannit depuis le 1er janvier 2023 les véhicules utilitaires Crit'Air 4 tout comme les véhicules particuliers avec une vignette Crit'Air 5 ou supérieure. Les villes de Cannes (38 km), Fréjus (34 km) et Toulon (118km et siège de la Préfecture du Var) devraient également mettre en place des restrictions de circulation d'ici 2025.

Agilauto Partage facilitera les déplacements du plus grand nombre (actifs ou sans emploi, seniors, étudiants, personnes non véhiculées, etc.) hors de la Communauté de communes pour accéder aux services publics (CAF, Pôle Emploi, CPAM…), aux hôpitaux et soins de spécialistes (rhumatologue, oncologue, neurologue, orthopédiste, etc.), aux gares et aéroports, etc. Ces services sont ou seront majoritairement situés dans une ZFE-m d'ici 2025 et sont accessibles uniquement en voiture depuis la Communauté de communes de Fayence.



Agilauto Partage : un projet avec un ancrage territorial fort

Ce service d'autopartage rural est mis en place en lien étroit avec la Communauté de communes du Pays de Fayence et le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur.

La banque verte fortement implantée sur le territoire, accélère le pas en étant la toute première Caisse régionale de Crédit Agricole en France à proposer ce service à ses clients. Elle réaffirme ainsi ses valeurs de solidarité et de proximité, au service du bien commun. Convaincu que la transition doit être juste pour préserver l'équilibre et la cohésion sociale, le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur souhaite par ce lancement populariser et permettre la mobilité électrique au plus grand nombre, y compris dans les zones rurales. Ses clients bénéficieront ainsi de tarifs avantageux (-10% pour tous les clients et 3 trajets à -40% pour les 100 premiers clients inscrits).

Les communes joueront elles aussi un rôle majeur dans la valorisation de ce service d'autopartage électrique auprès de leurs administrés et pilotent les travaux de voirie. Au cœur de chaque commune, elles aménageront un espace dédié à Agilauto Partage avec des emplacements de parking et des bornes de recharge accessibles également à tous les propriétaires de véhicules électriques.

L'ancrage territorial passera également par l'emploi local. Une personne a été recrutée pour gérer la flotte des véhicules électriques et sera l'interlocuteur privilégié des utilisateurs du service. Par ailleurs, l'entretien et la réparation des véhicules seront réalisés avec des garages à proximité.



La technologie au service des futurs usagers de l'autopartage

La réservation et l'accès aux véhicules se feront grâce à une application connectée sur le modèle des grandes opérations d'autopartage urbain qui existent dans les grandes métropoles européennes.

Les utilisateurs pourront enregistrer leurs données de façon sécurisée dans cette application (permis de conduire, carte de crédit…). Une fois leur profil accepté, ils pourront réserver leur véhicule, et aussi l'ouvrir et le démarrer depuis leur smartphone.

Le service sera facturé selon la durée de location (à la minute ou à l'heure, ou à la demi-journée, ou à la journée) et le tarif appliqué sera dégressif plus la durée d'utilisation du véhicule est importante. La location inclura l'assurance du véhicule, souscrite auprès de Pacifica, filiale d'assurances dommages de Crédit Agricole Assurances.

« Notre territoire, le Pays de Fayence, a connu une très forte croissance démographique, liée à la qualité de vie qu'il offre et à sa proximité avec les bassins d'emplois azuréens. Mais cette croissance a entrainé un modèle de déplacement reposant très essentiellement sur la voiture individuelle. Ce modèle doit aujourd'hui être repensé, et il nous faut répondre à l'urgence climatique en aidant notre population à changer ses modes de mobilité. C'est ce que nous nous attachons à faire en lui proposant notamment cette solution d'autopartage électrique sur notre territoire rural » indique René Ugo, président de la Communauté de communes du Pays de Fayence.

« Se rendre au travail, aller faire ses courses, accompagner ses enfants à l'école… L'aménagement des territoires hors zone urbaine conduit les ruraux à une dépendance automobile évidente. Si la volonté de réduire son empreinte carbone est prégnante, nous pensons qu'elle doit pouvoir se réaliser de manière juste, en prenant soin de préserver l'équilibre social et environnemental. L'autopartage, qui enrichit la palette des solutions de financements d'automobile que l'on connaît (acquisition, leasing longue durée) est une vraie proposition alternative de mobilité verte. En plus de faciliter les déplacements en milieu rural, son utilisation « à la demande » pourra offrir plus de souplesse économique à ses usagers » préciseJosé Santucci, Directeur général du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur

« La mobilité dans les territoires ruraux est un enjeu majeur. Alors que les populations n'ont souvent pas d'autres alternatives que la voiture, la mise en place des ZFE et la restriction de circulation des véhicules les plus polluants ajoutent des difficultés en dehors des grandes villes. L'autopartage sur ces territoires s'avère donc une solution essentielle que nous développerons massivement dans les 3 prochaines années dans toute la France avec les Caisses régionales du Crédit Agricole pour donner accès à la mobilité verte au plus grand nombre » souligne Stéphane Priami, Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Services Financiers Spécialisés.