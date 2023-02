RBC a relevé son objectif de cours de 12 euros à 13 euros et confirmé sa recommandation Performance en ligne avec le secteur sur Crédit Agricole après les résultats du quatrième trimestre. Le bureau d’études a relevé ses estimations de revenus grâce à une performance supérieure aux attentes au quatrième trimestre et à une amélioration des perspectives. Elles ont été en partie compensées par des coûts plus élevés.