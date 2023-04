Credit Agricole S A : A suivre aujourd'hui

Crédit Agricole Immobilier a concrétisé l’acquisition de Sudeco annoncée le 14 mars 2023. Sa filiale, CAI Corporate et Promotion (CAICP), a signé l’acte définitif d’acquisition de Sudeco, acteur du Property Management (syndic, gestion locative et technique) et spécialiste de l’immobilier commercial, auprès de Casino Immobilier. Cette signature intervient après consultation des instances représentatives du personnel de Sudeco.



Avec cette opération, Crédit Agricole Immobilier devient le quatrième acteur du Property Management institutionnel en France en chiffre d'affaires lui permettant d'accélérer son ambition stratégique de rejoindre le trio de tête du secteur à horizon 2025.



Cette transaction aura un impact négatif négligeable sur le ratio de fonds propres durs (CET1) de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole.