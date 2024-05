Groupe Crédit Agricole

Activité du Groupe

L'activité commerciale a été soutenue ce trimestre dans les métiers du Groupe grâce au développement continu du modèle de la banque universelle. La conquête brute est forte. Sur le premier trimestre 2024, le Groupe enregistre +512 000 nouveaux clients en banque de proximité, et le fonds de commerce progresse de +67 000 clients. Plus spécifiquement sur le trimestre, le Groupe a conquis +409 000 nouveaux clients en banque de proximité France et +103 000 nouveaux clients en banque de proximité à l'international (Italie et Pologne) et le fonds de commerce croît également (respectivement +57 000 et +10 000 clients).

En banque de détail, l'encours de collecte bilan s'élève à 824 milliards d'euros, en hausse de +3,9% sur un an en France et en Italie (+3,7% pour les Caisses régionales et LCL, et +5,8% en Italie). Les encours de crédits s'élèvent à 872 milliards d'euros, +1,2% sur un an en France et en Italie (+0,3% pour les Caisses régionales et LCL, et +1,5% en Italie). La production de crédits habitat ralentit en France1 et en Italie sur les deux premiers mois de l'année ; celle-ci varie de -45% par rapport au premier trimestre 2023 pour les Caisses régionales, -54% pour LCL et -11,6% pour CA Italia. Le taux d'équipement assurance-dommage est en hausse à 43,4% pour les Caisses régionales (+0,5 point de pourcentage par rapport au premier trimestre 2023), 27,8% pour LCL (+0,4 point de pourcentage), 19,3% chez CA Italia (+2,0 points de pourcentage).

En gestion d'actifs, la collecte est élevée et équilibrée par grand segment de clientèle, type de gestion et géographie, à l'inverse du marché européen. En épargne/retraite, Crédit Agricole Assurances affiche une collecte brute record (8,6 milliards d'euros, en hausse de +4,3% sur un an) et le taux d'unité de compte demeure élevé sur la production (39,1%). En assurance dommages, le portefeuille est en croissance de +3,4% sur un an et représente 16 millions de contrats. Les encours sous gestion sont au plus haut et progressent par rapport à fin mars 2023 en gestion d'actifs (2 116 milliards d'euros soit +9,4%), en assurance-vie (335 milliards d'euros soit +3,2%) et en gestion de fortune (IWM et LCL 197 milliards d'euros soit +6,3%).

Le pôle SFS enregistre également un bon niveau d'activité, avec une hausse des encours de crédit à la consommation chez CACF (+8,4% par rapport à fin mars 2023), tirés par les activités automobiles qui représentent 53%2 des encours totaux et la progression de la production et des encours crédit-bail chez CAL&F (19,4 milliards d'euros soit +9,1% par rapport à fin mars 2023).

La dynamique est forte en Grande Clientèle, avec des revenus élevés en banque de marché et d'investissement tirés par le crédit primaire et une banque de financement qui bénéficie de la progression de la banque commerciale. CACEIS affiche un niveau record d'encours conservés (5 015 milliards d'euros, +19,4% par rapport

fin mars 2023), d'encours administrés (3 415 milliards d'euros, +54,1% par rapport à fin mars 2023) et bénéficie

la fois de l'intégration d'ISB, d'effets marchés favorables et d'un bon dynamisme commercial.

Chacun des métiers du Groupe affiche ainsi un bon niveau d'activité (Cf. Infra).

Accélération de l'accompagnement de la transition énergétique

Le Groupe a défini un plan de transition qui repose sur trois axes complémentaires et ordonnés.

Premièrement, le Groupe s'est mobilisé pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et bas- carbone, en concentrant ses financements sur les projets d'énergies renouvelables et bas-carbone. Ainsi, le Groupe Crédit Agricole a augmenté ses expositions aux financements des énergies bas carbone3 de +80% entre