Credit Agricole S A : Amundi créé l'« Amundi Institute »

L'Amundi Institute a pour ambition de renforcer le conseil, la formation et le dialogue continu sur ces sujetspour l'ensemble de ses clients- distributeurs, institutionnels et entreprises, - indépendamment des encours qu'Amundi gère ou non pour leur compte. Cette nouvelle division regroupe notamment ses activités de recherche économique et quantitative, de stratégie de marché et de conseil en allocation d'actifs.

L'Amundi Institute a par ailleurs pour vocation de porter largement les convictions d'Amundi et ses recommandations d'investissement et de construction de portefeuille, et ainsi d'affirmer son leadership dans ces domaines.

Cette nouvelle ligne métier sera toujours au service des équipes de gestion d'Amundi. Elle contribuera à renforcer leurs standards d'excellence. Via ses 6 grandes plateformes internationales de gestion, Amundi gère en plus de 2 000 milliards d'euros d'encours qui vont de la gestion active (cotée ou non cotée) à la gestion passive en passant par la gestion monétaire et la gestion alternative.

Dotée initialement d'environ 60 personnes, l'Amundi Institute sera prochainement renforcée afin de servir ces nouvelles ambitions.

La supervision d'Amundi Institute a été confiée à Pascal Blanqué qui est nommé Chairman d'Amundi Institute.

Il est assisté de Monica Defend qui est nommée Directrice d'Amundi Institute.

Vincent Mortier succède à Pascal Blanqué au poste de Directeur des Gestions d'Amundi.

Matteo Germano est nommé Directeur adjoint des Gestions.

Pascal Blanqué, Chairman d'Amundi Institute et membre du Comité de Direction d'Amundi déclare « Inflation, enjeux environnementaux, tensions géopolitiques…, nombreux sont les changements structurels de régime en cours. L'ensemble des investisseurs est en attente d'un approfondissement du dialogue et du conseil pour construire des portefeuilles plus robustes. Amundi Institute y répond.»

Vincent Mortier, Directeur des Gestions d'Amundi ajoute« La création de l'Amundi Institute permettra de renforcer la contribution de la recherche à l'ensemble des gestions d'Amundi afin qu'elles continuent de créer des solutions d'investissement performantes dans la durée, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client et tenant compte de l'ensemble des paramètres d'un environnement chaque jour plus complexe »

Pascal Blanqué, Chairman de l'Amundi Institute,membre du Comité de Direction et du Comité Exécutif d'Amundi.

Pascal Blanqué débute sa carrière en 1991 au sein de la gestion institutionnelle et privée chez Paribas où il occupe notamment le poste de Directeur adjoint de la recherche économique entre 1997 et 2000. Il rejoint ensuite le groupe Crédit Agricole où il est nommé Directeur des études économiques et Chef Économiste jusqu'en 2005.

Directeur des Investissements et Responsable des plateformes de gestion d' Amundi (ex Crédit Agricole Asset Management) de 2005 à 2022, il prend également la direction du Pôle Institutionnel et de la Distribution Tiers de 2010 à 2017.

En tant qu'économiste et historien Pascal Blanqué est l'auteur de nombreuses contributions. Son travail de recherche porte sur les sujets monétaires, le fonctionnement des marchés financiers et les fondements philosophiques de l'économie. Il est membre de plusieurs Think Tanks tels que la Société d'Economie Politique, le Club 300, le MSCI Advisory Council et le Comité Bretton Woods.

Pascal a été nommé « CIO européen de l'année » en 2013, 2018 et 2021 par Funds Europe. Il est également lauréat du Prix 2016 « European Manager Lifetime Achievement Award » décerné par Institutional Investor. Son ouvrage « 10 semaines en Covid-19 - Psyché, monnaie et narratifs - Une interprétation de la crise » a obtenu le prix « Turgot d'économie financière » en 2022.

Pascal Blanqué est ancien élève de l'École Normale Supérieure. Il est diplômé de l'IEP Paris et Docteur en Sciences de Gestion de l'Université Paris-Dauphine.

Monica Defend - Directrice d'Amundi Institute

Monica commence sa carrière dans l'industrie de l'investissement en 1997, après avoir été Assistante Universitaire au département d'Econométrie avancée de l'Université de Bocconi à Milan. Elle occupe divers postes au sein du département recherche de Pioneer Investments, dont Responsable de la recherche quantitative, et plus récemment Responsable de la recherche en allocation d'actifs. Elle devient Directrice adjointe de la Recherche et membre du Comité global d'investissement d'Amundi en 2017. Ce dernier rôle lui permet de contribuer à la définition de la stratégie d'investissement d'Amundi au niveau mondial. Elle est ensuite promue comme Responsable de la Recherche Groupe d'Amundi en 2019. Son équipe s'appuie sur des fondamentaux de recherche quantitative : elle analyse les tendances et fluctuations des marchés financiers de manière à définir des prévisions à court moyen et long terme et mettre en avant les grands thèmes d'investissement. Cette équipe se distingue par ses liens de collaboration étroits avec les plateformes de gestion pour la génération d'idées d'investissement.

Monica détient un Master en Economie de l'Université de Bocconi, ainsi qu'un Master en Economie Financière de la London Business School et de l'Université de Bocconi. Elle a été sélectionnée par le passé pour faire partie du programme « Jeunes talents » du groupe Unicredit ainsi que le la « Management and Banking academy » à l'issue duquel elle a obtenu un MBA de la London Business School.