Credit Agricole S A : Bpifrance, via son Fonds Bois et Eco-Matériaux, et le groupe Crédit Agricole accompagnent la transmission d'OBM Construction, Entreprise Générale de construction bois

OBM Construction, groupe familial français reconnu de la construction bois, notamment dans les régions Ile-de-France et Centre-Val de Loire, réorganise son capital. A cette occasion, une partie de l'équipe de direction emmenée par Tristan Lheure, Secrétaire général de la société et fils du Président Directeur Général, Francis Lheure, Daniel Venat et Elie Syriani accèdent au capital, accompagnés par Bpifrance, via son Fonds Bois et Eco-Matériaux et le groupe Crédit Agricole, via le Fonds Développement Filière Bois géré par IDIA Capital Investissement, et Centre Loire Expansion géré par Crédit Agricole Régions Investissement.

Crée en 1969, OBM Construction est un acteur reconnu de la construction bois notamment pour les bâtiments publics et tertiaires, avec une expertise notable dans le domaine des bâtiments scolaires. La société compte près de 80 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de près de 45 millions.

Positionné comme entreprise générale, le groupe est doté de toutes les ressources nécessaires pour produire les éléments structurels en bois et en métal, réalisés sur son site de Chevilly dans le Loiret (45), mais aussi la synthèse technique des projets, le pilotage et la coordination de l'ensemble des corps d'état jusqu'à la livraison des bâtiments.

A travers une démarche RSE volontariste, le groupe OBM s'engage dans l'utilisation de matériaux issus d'une gestion durable et locale (bois PEFC avec un approvisionnement privilégié en bois de pays) et dans une charte de bonnes pratiques en faveur de la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité et la réduction des nuisances pour les riverains.

Cette opération permet à Tristan Lheure, Secrétaire Général de la Société, ainsi qu'à Elie Syriani, Daniel Venat et d'autres cadres d'entrer au capital d'OBM, aux côtés de Bpifrance et du groupe Crédit Agricole, aux côtés de l'actionnaire historique, la holding de la Famille Lheure. L'objectif de cette opération est d'assurer la transmission progressive d'un acteur français indépendant et clé de la filière Bois.

Tristan Lheure, Secrétaire Général d'OBM Construction déclare : « Nous avons souhaité ouvrir le capital de notre groupe familial pour faciliter notre développement, consolider financièrement notre structure et démarrer les opérations de transmission familiale. Il nous semblait donc naturel de solliciter des investisseurs impliqués dans le développement de la filière bois, avec des valeurs de décarbonation proches des nôtres, et également de permettre à nos cadres dirigeants d'accéder au capital. L'avenir de la construction est à écrire et ensemble nous comptons faire partie des acteurs qui comptent !»

Vanessa Giraud, Directrice du Fonds Bois et Eco-Matériaux chez Bpifrance et Pierre-Eddy Sastre, Directeur de Participations indiquent: « Nous avons le plaisir d'entrer au capital d'OBM Construction et d'accompagner ainsi l'entreprise dans une nouvelle étape de son développement. Nous sommes convaincus de son positionnement au cœur de la décarbonation du secteur du bâtiment à travers une expérience reconnue notamment pour les établissements scolaires. Cette opération correspond parfaitement à la stratégie d'investissement du Fonds Bois et Eco-Matériaux de Bpifrance qui réalise son 5ème investissement depuis son lancement fin 2020. »

Catherine Bouchard, Directrice d'Investissements et Pierre-Arnaud Pinczon du Sel, Directeur de Participations chez IDIA Capital Investissementajoutent : « En accompagnant OBM Construction dans son développement, ce premier investissement du Fonds Développement Filière Bois répond parfaitement aux objectifs que nous nous étions fixés lors de son lancement en juillet dernier. Cette entreprise, reconnue dans le domaine de la construction bois, participe à la nécessaire décarbonation de ce secteur d'activité en utilisant une matière première renouvelable, permettent la séquestration du carbone et provenant de forêts gérées durablement. Cet investissement entre dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et illustre notamment son engagement en faveur de la transition vers une économie bas-carbone. »

Intervenants :

Management : Tristan Lheure, Daniel Venat et Elie Syriani

Investisseurs :

Bpifrance Investissement (Vanessa Giraud, Pierre-Eddy Sastre, Thibault Peroys)

IDIA Capital Investissement (Anne-Caroline Pace-Tuffery, Catherine Bouchard, Pierre-Arnaud Pinczon du Sel)

Crédit Agricole Régions Investissement (Alexandre Barruel, Joséphine Bontemps)

Conseils Investisseurs :

Conseil et Due Diligence Juridique, Sociale et Fiscale : UGGC (Charles Emmanuel Prieur, Laura Malach, Laurie Durand)

Due Diligence financière : Squareness (Antoine Fléchais)

Conseils Société :