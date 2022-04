Credit Agricole S A : CACEIS et Crédit Agricole CIB accompagnent Antin avec la structuration d'un Equity Bridge

CACEIS et Crédit Agricole CIB accompagnent Antin, la société de capital-investissement spécialisée dans les infrastructures, dans sa nouvelle étape de développement avec la structuration de l’equity bridge du premier fonds d’Antin NextGen dédié aux infrastructures de nouvelle génération.



CACEIS, dépositaire du fonds, et Crédit Agricole CIB sont intervenus en temps qu'arrangeurs et prêteurs de la facilité d'un montant total de 180 millions d'euros.



" Cette initiative conjointe s'inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole, et plus particulièrement dans son engagement d'accompagner ses clients pour favoriser l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050 " a expliqué la banque.