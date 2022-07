Credit Agricole S A : Communiqué de Crédit Agricole S.A.

Jacques Ripoll,Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du Pôle Grandes Clientèles, a décidé de donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle, au terme d'une longue carrière dans le secteur bancaire. Il rejoindra, en tant qu'Associé, le Groupe Eren, 1er acteur dédié à l'économie des ressources naturelles et un des leaders européens de la transition énergétique. Il quittera le Crédit Agricole le 1er septembre 2022.

Philippe Brassac, Xavier Musca, et le Comité Exécutif de Crédit Agricole S.A., remercient chaleureusement Jacques Ripoll pour la forte dynamique de développement et de transformation qu'il a impulsée aux entités sous sa responsabilité. Ils lui souhaitent une pleine réussite dans sa nouvelle trajectoire.

Lors des Conseils d'Administration de Crédit Agricole CIB le 28 juillet, et de Crédit Agricole S.A. le 3 août 2022, Philippe Brassac proposera de nommer Xavier Musca, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A., Responsable du Pôle Grandes Clientèles et Directeur général de Crédit Agricole CIB.

Cette nomination sera effective le 1er septembre 2022.

Le Pôle Grandes Clientèles de Crédit Agricole S.A. regroupe les activités de Banque d'Investissement de Crédit Agricole CIB, les services financiers aux Institutionnels de CACEIS, et la Banque Privée en France et à l'International, via Indosuez Wealth Management.

Xavier Musca a commencé sa carrière à l'Inspection générale des finances en 1985. En 1989, il entre à la Direction du Trésor, où il devient chef du bureau des affaires européennes en 1990. En 1993, il est appelé au cabinet du Premier ministre, Édouard Balladur, comme conseiller technique, puis retrouve la direction du Trésor en 1995, successivement en tant que chef du bureau des marchés financiers puis sous-directeur Europe - affaires monétaires et internationales en 1996 et chef du service du financement de l'État et de l'économie à partir de 2000.Entre 2002 et 2004, il est Directeur de cabinet de Francis Mer, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. En 2004, il devient Directeur du Trésor. À ce titre, il préside le Club de Paris et le Comité économique et financier de l'Union européenne, qui regroupe les directeurs du Trésor européens. Il quitte la direction du Trésor le 26 février 2009, pour devenir Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République française, en charge des Affaires économiques. Le 27 février 2011, il devient Secrétaire général de la Présidence de la République française. Il rejoint le groupe Crédit Agricole en 2012 en tant que Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A..

Xavier Musca est lauréat de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) et de l'École nationale d'administration (promotion Léonard de Vinci - 1983/1985).

Il est Officier de la Légion d'Honneur, Chevalier du Mérite, du Mérite Agricole et de l'Ordre de Carlos III (Espagne).