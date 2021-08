Credit Agricole S A : Communiqué de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE - 2ème trimestre et 1er semestre 2021

Groupe Crédit Agricole

Activité du Groupe

La stratégie d'accompagnement et de soutien à l'économie des pouvoirs publics permet le rebond de l'activité des clients, malgré l'incertitude sur le rythme de sortie de crise et de normalisation de l'économie. En effet, les indicateurs économiques reflètent le retour au niveau pré-crise de l'activité clients après chaque levée des contraintes. Ainsi, le montant des paiements des porteurs du Groupe (Caisses régionales et LCL) est en forte progression (+15,5% entre fin mars 2021 et fin juin 2021) et est supérieur au niveau de 2019 (+10,5% par rapport

fin juin 2019). La progression du PMI manufacturier (+7,9 points en France depuis fin décembre 2020) et de l'opinion des ménages et des chefs d'entreprises (+21,9 points d'amélioration du climat des affaires depuis fin décembre 2020) reflètent également cette reprise de l'activité économique.

Dans ce contexte, l'activité commerciale du Groupe a été dynamique dans les métiers du Groupe. La conquête brute est très forte. Au premier semestre 2021, le Groupe enregistre +906 000 nouveaux clients en banque de proximité, dont 828 000 clients en France (647 000 clients dans les Caisses régionales) et 77 000 clients en Italie, et le fonds de commerce continue de progresser (+163 000 clients). Au deuxième trimestre 2021, le Groupe a conquis +436 000 nouveaux clients en banque de proximité, dont 398 000 clients en France (308 000 clients dans les Caisses régionales) et 38 000 clients en Italie, et le fonds de commerce progresse également (+87 000 clients). La production a par ailleurs retrouvé le niveau pré-crise, avec notamment une hausse de 15,0% des réalisations de crédit dans les Caisses régionales et chez LCL par rapport au niveau pré-crise, et un retour des réalisations de crédit à la consommation et des affaires nouvelles en assurances dommages au niveau pré-crise.

Chacun des métiers du Groupe affiche ainsi un très bon niveau d'activité (Cf. Infra).

De plus, les parts de marchés du Groupe Crédit Agricole ont progressé depuis la publication du Projet de Groupe et du PMT 2022. Ainsi, les parts de marché pour les crédits aux ménages, la prévoyance individuel, l'assurance emprunteur, l'assurance vie et l'assurance dommage ont gagné environ un point de pourcentage et atteignent respectivement 29%2, 21%3, 16%4, 15%5 et 7%6. Le potentiel de croissance organique est sans cesse renouvelé grâce à la force du modèle de développement du Groupe. Dans ce contexte, les taux d'équipement7 des Caisses régionales, de LCL et de CA Italia progressent sensiblement depuis fin 2019 (respectivement +1,7 point de pourcentage, +1,2 point de pourcentage et +3,0 point de pourcentage) et depuis fin 2018 (respectivement +6,2 point de pourcentage, +2,5 point de pourcentage et +4,7 point de pourcentage) pour s'établir au 30 juin 2020 à respectivement 42,4%, 26,2% et 18,4%.

Par ailleurs, en France, l'exposition brute du Groupe sur les Prêts Garantis par l'Etat français s'établit à 23,8 milliards d'euros au 30 juin 2021 en France, répartie à 64% chez les Caisses régionales, 28% chez LCL et 8% chez CACIB. Elle correspond à 2,9 milliards d'euros net des garanties de l'Etat français8. En Italie, l'exposition brute du Groupe sur les PGE s'établit à 4,8 milliards d'euros, soit 0,6 milliards d'euros net des garanties d'Etat. La part des expositions brutes des prêts garantis Etat classée en stage 3 en France et en Italie reste très limitée,

2,5%. En termes de moratoires, le Groupe dispose en France de 84 000 pauses toujours actives, correspondant à 0,5 milliard d'euros d'échéances reportées, réparties à 88% chez les Caisses régionales et 12% chez LCL. Ces pauses correspondent à 8,5 milliards d'euros de capital restant dû. La qualité des moratoires se confirme : moins de 1,5% des moratoires EBA-compliant des Caisses régionales et LCL sont classées en stage 3

Fin 2020, étude Crédit Agricole S.A.- France - PDM crédits aux ménages LCL et Caisses régionales Fin 2019, périmètre : cotisations annuelles Temporaire décès + Garantie obsèques + Dépendance Fin 2019, cotisations annuelles perçues par Crédit Agricole Assurances originées par les Caisses régionales et LCL (part de marché totale du Groupe de 25% incluant 9% assurés par CNP) Fin 2020, périmètre : Predica, encours Fin 2019, activités Dommages de Pacifica & La Médicale de France, cotisations annuelles. Taille du marché : Argus de l'Assurance Assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV Le montant d'exposition brute ne comprend pas 0,4 milliard d'euros de PGE accordé par CACIB et bénéficiant d'une garantie d'un état autre que la France et l'Italie.

