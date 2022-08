Credit Agricole S A : Crédit Agricole Assurances et le fonds italien, F2i, acquièrent des parcs éoliens en Espagne

Crédit Agricole Assurances et F2i, le principal fonds d'infrastructure italien, ont signé un accord pour acquérir auprès du groupe Villar Mir des parcs éoliens en exploitation (53 mégawatts de capacité) et des projets éoliens à un stade avancé de développement (430 mégawatts de capacité), situés dans le nord de l'Espagne.



F2i, par l'intermédiaire du Fonds V - Fondo per le Infrastrutture Sostenibili, acquerra 60 % du portefeuille d'énergie éolienne et les 40 % restants seront détenus par Crédit Agricole Assurances, partenaire actuel de F2i dans le groupe EF Solare Italia.



Le vendeur Villar Mir est un conglomérat espagnol historique opérant dans 31 pays dans les secteurs de l'immobilier, de la métallurgie, de la production d'énergie et de la construction.



Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances, a déclaré : " Nous sommes ravis à l'idée de développer un nouveau partenariat avec F2i suite à nos investissements communs en Italie. Cette nouvelle acquisition dans le domaine des énergies renouvelables bénéficiera du savoir-faire de Renovalia en tant que développeur de projets greenfield. Cet investissement s'inscrit dans le cadre des engagements du Groupe Crédit Agricole en faveur du climat et contribuera à atteindre notre objectif de 14 GW de capacité installée d'ici 2025 ".