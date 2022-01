Credit Agricole S A : Crédit Agricole CIB accompagne Veepee (anciennement Vente-Privée.com) dans un financement Syndiqué Sustainability-linked

Dans le cadre de cette opération, la documentation prévoit un mécanisme d'augmentation ou de réduction des intérêts appliqués en fonction de l'atteinte des objectifs annuels en termes d'émissions de CO2 évitées via le déploiement de l'offre RE-CYCLE, de bien-être et d'engagement des collaborateurs de Veepee et de promotion des métiers « Tech » auprès des femmes par le mentorat et des actions de sensibilisation ciblées.

Crédit Agricole CIB a agi en tant que coordinateur, Mandated Lead Arrangeur, Bookrunner, agent de la documentation et coordinateur ESG sur cette opération, confirmant son leadership et sa capacité d'innovation dans un de ses pôles d'expertises majeurs : la finance durable au service de la stratégie de ses clients. Cela s'inscrit dans le cadre de la mobilisation collective du groupe Crédit Agricole pour son Projet Sociétal, qui s'articule autour de trois priorités : le climat, la cohésion sociale et les transitions agricole et agro-alimentaire.

« Nous sommes ravis d'avoir accompagné Veepee dans la structuration de cette transaction qui promeut le modèle d'économie circulaire, au cœur de la stratégie du groupe depuis sa création, et qui adresse l'enjeu de la féminisation des métiers de la Tech », commente Nathalie Sarel, de l'équipe Sustainable Banking de Crédit Agricole CIB.

Veepee, leader européen de la vente événementielle en ligne, a ainsi signé cette facilité Sustainability-linked lui permettant de soutenir sa stratégie durable, à travers son canal de distribution digital unique, puissant, innovant et créatif pour les marques. Son business model, basé sur l'événement et la mise en scène de produits voués à être détruits, s'inscrit depuis ses débuts au cœur d'une stratégie RSE. Il permet de proposer à ses membres des produits ou services de marques avec de fortes décotes. Veepee est plus que jamais engagée pour continuer à promouvoir la seconde vie des produits, qui est l'essence même de son métier : celui de soldeur digital, en maitrisant son impact environnemental et en garantissant la diversité, l'inclusion, l'accessibilité numérique et l'employabilité.

La facilité met à l'honneur RE-CYCLE, une initiative C2B (Consumer to Business) en faveur d'une mode plus durable, qui permet de collecter les produits usagés de marques dormant dans les armoires de ses membres et de leur donner une seconde vie (nouveaux propriétaires ou recyclage). Il s'agit d'un service inédit qui place la circularité des produits au cœur de son dispositif.

« Avec la mise en place de ce prêt à terme indexé à des objectifs environnementaux, sociaux et sociétaux, Veepee consolide sa démarche visant à mettre en œuvre une stratégie globale de financement durable. En plus des nombreuses initiatives déjà engagées depuis 2018, cela reflète notre volonté d'agir directement sur la réduction de notre empreinte carbone année après année, tout en positionnant et en promouvant nos services aux marques partenaires comme de véritables alternatives à notre activité historique, et notamment grâce à notre démarche RE-CYCLE », déclare Jean Baptiste Hoyaux, directeur général adjoint de Veepee.