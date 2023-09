CA Consumer Finance devient actionnaire majoritaire d'Hiflow pour soutenir la croissance du leader de la livraison de véhicules à l'unité Crédit Agricole Consumer Finance (filiale du groupe Crédit Agricole, spécialiste du financement aux particuliers et fournisseur d'accès à toutes les solutions de mobilité en Europe) mise sur le marché stratégique du service automobile à domicile. L'ambition des deux acteurs est de renforcer l'offre, en créant des synergies avec le Groupe, mais aussi de poursuivre le développement international de la scale-up française, déjà présente en Belgique et en Espagne. « Nous réalisons une opération stratégique pour Crédit Agricole Consumer Finance, mais aussi pour Hiflow, pépite française à la croisée de la mobilité et de la tech. Elle s'inscrit dans notre volonté de construire un catalogue de services de mobilité complet dans lequel la brique « livraison à

domicile » était une priorité. Entrer au capital d'Hiflow nous permet de soutenir son développement tout en faisant bénéficier rapidement nos clients d'un service fiable et de qualité dans toute l'Europe. Cela répond à notre ambition de devenir leader européen de la mobilité verte », déclare Stéphane Priami, Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Services Financiers Spécialisés. « Nous sommes fiers d'avoir été identifiés comme l'acteur de référence sur ces sujets en Europe, et d'avoir conclu ce partenariat avec une entreprise aussi dynamique et pionnière sur les enjeux de mobilité qu'est CA Consumer Finance. Accélérer l'accès à la mobilité pour tous, tout en préservant l'environnement, a toujours été dans notre ADN chez Hiflow, et c'est aussi celle de CA Consumer Finance. Cette association permet de soutenir notre ambition vers de nouvelles étapes de développement et de croissance. C'est un signal très fort dans un marché en pleine transformation où la logistique et le lien avec le client final sont désormais clés sur ces nouveaux modes d'accès aux véhicules (LLD, LOA, autopartage…), comme l'a connu le secteur du e-commerce il y a quelques années », déclare Claire Cano-Houllier, co-fondatrice d'Hiflow. Hiflow, filiale indépendante de CA Consumer Finance : une coopération sous le signe de la confiance et de la performance En tant que filiale indépendante de CA Consumer Finance, Hiflow opérera l'activité livraison à domicile de Crédit Agricole Mobility Services, tout en continuant de travailler avec l'ensemble de son écosystème de clients. En accueillant CA Consumer Finance comme actionnaire majoritaire dans le cadre d'un accord de coopération avec ses fondateurs, Hiflow garantit son indépendance pour co-développer l'entreprise. La gouvernance d'Hiflow reste ainsi inchangée avec à sa tête ses 2 co-fondateurs, Claire Cano-Houllier et Idris Hassim, conservant une part importante de leurs parts dans l'entreprise pour assurer la continuité de la stratégie avec l'aide de Laura Peterschmitt, Directrice générale adjointe. Une activité stratégique basée sur une expertise et une technologie uniques Fort de sa technologie basée sur une suite applicative développée en 6 langues, Hiflow propose une approche unique sur le marché alliant innovation et agilité. Grâce à son réseau de plus de

7000 chauffeurs indépendants actifs et à la relation de confiance établie avec eux, Hiflow défend un service de qualité quel que soit l'endroit et le contexte. Sa capacité à opérer un service de qualité homogène en Europe, ajusté aux demandes précises de chaque client, a convaincu CA Consumer Finance de déployer ses services à l'ensemble des entités concernées du Groupe : CA Auto Bank, Drivalia, Leasys, etc. Hiflow a également l'ambition d'être présent dans 10 pays à l'horizon 2026 grâce à ce nouveau partenariat, et permettre ainsi aux clients finaux de bénéficier de services à domicile pour leur véhicule dans toute l'Europe : livraison clé en main, restitution, pick-up pour des opérations de maintenance. « La livraison de véhicule à domicile, et plus largement les services auto à domicile, sont un maillon clé de la mobilité de demain, toute entière tournée vers l'utilisateur final. L'entrée de CA Consumer Finance à notre capital vient confirmer à quel point notre activité est stratégique et notre technologie pertinente, en ce qu'elle permet de faire le lien entre ces clients finaux et toute la chaîne de prestataires », conclut Claire Cano-Houllier. **** Cette opération a été réalisée en collaboration avec les conseils financiers IPTP et KPMG, ainsi que les conseils juridiques des cabinets Gide Loyrette Nouel et Parralel Law.