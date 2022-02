Credit Agricole S A : Crédit Agricole Consumer Finance salue l'accélération de FCA Bank dans la mobilité « verte » - FCA Bank entre en négociations avec le constructeur de véhicules électriques VinFast

Futur partenaire de VinFast en Europe

Dans ce cadre, CA Consumer Finance se félicite de l'entrée en négociations de FCA Bank avec VinFast. Ce constructeur vietnamien de véhicules électriques haut de gamme et avant-gardistes, connaît une croissance rapide et s'implante aujourd'hui sur le marché européen. L'objet du futur partenariat, pour FCA Bank, est de fournir des services financiers et de mobilité en ligne et une expérience fluide aux clients de VinFast en Europe.

"Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat potentiel avec FCA Bank, déclare Nguyễn Thanh Thúy, Directrice générale de VinFast Europe. Cette coopération reflète l'engagement actif de VinFast à conquérir le marché européen grâce à des alliances stratégiques pionnières et des technologies innovantes appliquées à l'ensemble de ses activités. Pour atteindre cet objectif, nous avons choisi de nous appuyer sur un service client global allant du développement d'un programme de réservation inédit pour nos modèles VF 8 et VF 9 jusqu'à l'après-vente. Enfin, ce partenariat permettra à VinFast d'offrir à ses clients des services financiers et d'assistance hors pair afin de les accompagner vers la transition électrique."

Avec plus de 1,7 million de clients dans 18 pays, 25 milliards d'euros d'encours de prêts et de leasing, et près de 100 ans d'expérience du financement automobile, FCA Bank en est aujourd'hui l'un des principaux acteurs en Europe et a été élu " Captive de l'année " en 2019 et 2020 aux Motor Finance Awards de Munich. Les partenaires actuels et futurs de FCA Bank peuvent également bénéficier de ses 550 Leasys Rent Mobility Stores en Europe, véritables guichets uniques de la mobilité, offrant des services de location de courte durée, d'abonnements et des solutions de mobilité, et plus de 1 200 bornes de recharge pour véhicules électriques.

Proche des constructeurs et concessionnaires innovants et "verts"

Travaillant à son développement futur et à sa nouvelle stratégie, FCA Bank revoit et élargit son portefeuille actuel, capitalisant sur sa réputation de fournisseur de services premium, y compris pour plusieurs marques automobiles prestigieuses. Le partenariat qu'il construit avec VinFast est une preuve supplémentaire de sa volonté de répondre aux besoins à venir des constructeurs et concessionnaires automobiles innovants et "verts". Par ailleurs, le partenariat mis en place entre CA Consumer Finance et Cosmobilis / ByMyCar offriront de nouvelles opportunités à FCA Bank.

« Je soutiens pleinement la stratégie de FCA Bank visant à recentrer son activité sur les services financiers et de mobilité pour les constructeurs automobiles acteurs de la transition énergétique, explique Stéphane Priami, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., Directeur général de CA Consumer Finance et Président du Conseil d'administration de FCA Bank. Je me réjouis des négociations en cours avec VinFast, une marque prestigieuse et innovante, et un parfait exemple de ce que sera l'industrie automobile de demain. »