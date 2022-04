Credit Agricole S A : Crédit Agricole Immobilier pose la première pierre de Bellarea, un écrin de verdure au cœur de l'écoquartier des Doux-Epis, à Cergy (95)

Frédéric-Xavier Baudier, Directeur du pôle Promotion résidentielle et Grands Projets de Crédit Agricole Immobilier, et Jean-Paul Jeandon, Maire de Cergy et Président de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, ont posé, mardi 5 avril 2022, la première pierre de Bellarea à Cergy (95), un ensemble résidentiel de 55 logements niché au cœur d'un cocon végétal, qui verra le jour au cours du 2 e trimestre 2023. Un programme qui s'inscrit pleinement dans le cadre du projet sociétal du groupe Crédit Agricole et notamment dans sa mobilisation en faveur des énergies renouvelables.

Située à 30 km au nord-ouest de Paris et à proximité des commerces et infrastructures de Cergy (transports, écoles, salles de sport…), Bellarea prend vie au cœur au cœur de l'écoquartier des Doux-Epis, dans le domaine résidentiel des Grandes Terres. Très prisé par les familles et les jeunes actifs, ce territoire, en pleine métamorphose, constitue un bassin d'emploi et un pôle de développement de la métropole parisienne.

Pleinement inscrits dans un environnement préservé, les trois bâtiments de la résidence proposent une diversité d'habitat - allant du studio au 5 pièces - dans une ambiance paysagère favorisant le bien-être et la convivialité. Composée principalement de lignes fluides, de tons gris et d'encadrements en bois, l'esthétique contemporaine de Bellarea s'illustre à travers une signature architecturale alliant simplicité et harmonie, imaginée par l'agence d'architecture & d'urbanisme SEPTEMBRE.

Offrant de nombreux services et avantages à ses futurs résidents, l'opération de Bellarea situé au cœur de l'écoquartier des Doux-Epis bénéficiera de services comme : un groupe scolaire, un collège, des véhicules en « auto-partage », une conciergerie citoyenne physique et numérique et un café-restaurant de 150 m². Par ailleurs, la résidence bénéficie d'un accès direct sur l'Aren'Park, le pôle commercial de la Plaine des Linandes.

Respectueuse de l'environnement, Bellarea intègre des panneaux photovoltaïques en toiture, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2 et à la préservation des ressources naturelles. Faisant la part belle aux matériaux durables et aux équipements économes en énergie, la résidence vise l'obtention des labels NF habitat HQE niveau excellent et E+ C-, label lancé par l'Etat pour soutenir la généralisation des bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone.

Pour télécharger les visuels de la résidence Bellarea, cliquez ici.

Chiffres clés :

Démarrage travaux : Mars 2021

Livraison prévue : 2è trimestre 2023

Surface habitable en accession : environ 3.963m²

55 logements (du T1 au T5) en accession libre répartis sur 3 bâtiments

Places de parking au total : 72

Surface espaces verts : Environ 779m² soit 62% d'espaces verts et paysagés de la surface totale

Surface total terrain : 3.423m²

Prix de vente moyen accession : TVA à 5,5% : 3.202€ TTC/m² TVA à 20% : 3.600€ TTC/m²



Répartition des ventes :

Vente directe par CAI sur bureau de vente = 36.6 %

CGPI = 56.1 %

Vente Caisses régionales = 7.3%

Normes et Labels :