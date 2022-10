Credit Agricole S A : Crédit Agricole Midcap Advisors accompagne les actionnaires des sociétés Franche-Comté Transport Services et Trans Béton dans le cadre de leur cession au Groupe Berthier

Créés en 1992, FCTS et Trans Béton sont leaders, en Bourgogne Franche-Comté et en Alsace, de la location de camions malaxeurs pour le transport de béton prêt à l'emploi avec chauffeur. Ces deux sociétés, dont le siège social est situé à Besançon, comptent près d'une centaine de chauffeurs expérimentés.

Expert en logistique de véhicules industriels et utilitaires en Bourgogne Franche-Comté, le Groupe Berthier est également actif dans la location de camions sans chauffeurs et d'engins de manutention. Le groupe compte 15 agences régionales animées par plus de 500 collaborateurs. Ses dirigeants, Clément et Maxime Berthier, développent, depuis Dijon, le Groupe familial créé par leur grand-père en 1919.

Ces acquisitions permettront au Groupe Berthier de diversifier ses activités en région et de développer des synergies sur les achats et la maintenance des camions.

Clément Berthier, Président du groupe familial éponyme précise : « L'acquisition des sociétés FCTS et Trans Béton répond à une logique de développement de notre activité de location et à des synergies évidentes dans la gestion et la maintenance des véhicules. Tout ceci au sein d'un marché régional de niche nous permettant de ne pas concurrencer nos clients historiques transporteurs. Nous sommes ravis d'avoir découvert le professionnalisme des équipes en place et espérons pouvoir pérenniser et développer l'activité des 2 sociétés. ».

Bertrand Baverel, Président de FCTS et Trans Béton déclare « Avec l'acquisition de FCTS et Trans Béton par le Groupe Berthier, mon objectif, qui était de céder mes deux entreprises à un Groupe partageant mes valeurs, pouvant développer nos activités tout en maintenant les équipes en place, a été atteint. Grâce à leur expertise, leur méthodologie et leur réactivité, les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors ont permis de mener à bien ce projet, dans les meilleures conditions. ».

Laurent Le Hénaff, Directeur d'Affaires chez Crédit Agricole Midcap Advisors, ajoutent « Nous sommes très heureux d'avoir œuvré au rapprochement de deux groupes régionaux partageant les mêmes valeurs d'excellence, avec des synergies métiers avérées. ».

Intervenants

Cédant : Société H3A2B - holding de FCTS et de Trans Béton (Bertrand Baverel)

Acquéreur : Groupe Berthier (Clément et Maxime Berthier, Frédéric Jacquet)

Conseils cédant

M&A : Crédit Agricole Midcap Advisors (Laurent Le Hénaff, Enguerrand Le Chevalier)

Juridique : SMS Avocats (Philippe Schaufelberger, Claudine Vicaire)

Expert-Comptable : Mazars (Stéphanie Michelat, Fabien Masson, Philippe Vuillaume)

Conseil acquéreur

Juridique : Juristes Associes BFC (Eric Doumerg, Stéphanie Bavoux)

Emission de la contre-garantie d'actif-passif

Banque : Caisse Régionale du Crédit Agricole de Franche-Comté