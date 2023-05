Credit Agricole S A : Crédit Agricole Midcap Advisors conseille les actionnaires d'Essences & Parfums dans le cadre de sa cession au fonds d'investissement Trajan Capital, accompagné par Bpifrance et Smalt Capital

Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé les actionnaires fondateurs d'Essences & Parfums, l'une des dernières maisons de parfumerie indépendantes basée à Grasse, dans le cadre de la transmission de l'entreprise. La société est reprise par Samuel Desprets, dans le cadre d'un MBI (Management-Buy-In [1] ) soutenu par Trajan Capital, qui acquiert une participation majoritaire au sein de la société. Bpifrance et Smalt Capital co-investissent aux côtés de Trajan et des fondateurs dans cette opération.

Le projet du nouveau groupe d'actionnaires repose sur la poursuite de la stratégie qui a fait le succès d'Essences & Parfums. Cette stratégie doit permettre de renforcer la pénétration des marchés du Moyen-Orient et de l'Asie, la diversification de la clientèle à travers le développement de marques locales, ou encore l'investissement continu dans l'innovation produit et l'automatisation de l'outil de production.

Par ailleurs, les opportunités de croissance externe seront étudiées pour étendre ou diversifier l'offre produit et déployer la présence géographique de l'entreprise vers des pays à forte demande, non adressés aujourd'hui.

« Nous avons été séduits par le tandem formé par Samuel Desprets et Trajan Capital qui, avec son expérience des enjeux de transmission, répondait pleinement à nos attentes. Nous sommes très heureux aujourd'hui de laisser les rênes d'Essences & Parfums à Samuel Desprets qui possède toutes les qualités pour préserver la culture de notre entreprise et son exigence de qualité au service de nos clients. » témoignent Monique et Robert Romani, actionnaires fondateurs d'Essences & Parfums.

« Je suis honoré de la confiance que m'accordent Robert et Monique Romani en me confiant les rênes d'une si belle société. Cela marque l'aboutissement d'un projet entrepreneurial que Trajan Capital m'a permis de réaliser, et j'ai désormais hâte d'œuvrer au développement d'Essences & Parfums dans la continuité de ce qui a été entrepris par les fondateurs et avec le soutien de l'ensemble des salariés » déclare Samuel Desprets.

« Ce septième investissement pour Trajan Capital correspond parfaitement à notre stratégie d'investissement centrée sur le capital humain pour accompagner la transmission capitalistique et managériale des PME françaises à fort savoir-faire. Notre volonté est de pérenniser l'organisationautour de son nouveau dirigeant, que nous suivons depuis plusieurs années, et du nouveau projet de développement » déclarent Thomas Duteil et Tanguy Tauzinat, associés-fondateurs de Trajan Capital.

« Nous sommes ravis d'avoir accompagné Monique et Robert Romani et nous les remercions pour la confiance qu'ils nous ont accordée tout au long du processus de cession. Nous étions déterminés à trouver un repreneur dont le projet entrepreneurial s'inscrivait dans la pérennité de la société et la poursuite de sa belle dynamique de croissance, notamment à l'international, tout en préservant les valeurs humaines portées par ses fondateurs », complète Aurélien Bossuat, Directeur chez Crédit Agricole Midcap Advisors.

Intervenants :

Conseils des actionnaires cédants :

Conseil M&A : Crédit Agricole Midcap Advisors (Guillaume Queyrat, Aurélien Bossuat, Anton Aubinais)

Conseil juridique : Périclès (Ludovic Bellein, Hadjer Rouabah)

Conseil fiscal : Fidal (Régis Isaia, Victor Dodemand)

Conseils des actionnaires entrants :

Responsables du Dossier pour Trajan : Thomas Duteil, Tanguy Tauzinat, Alexis Huignard, Julien Cointement

Responsables du Dossier pour Bpifrance : Marc Andrieu, Julien Roubinet

Responsables du Dossier pour Smalt Capital : Antoine Kraus, Coralie Peano

Conseil juridique : Squire Patton Boggs (Charles Fabry, Kevin Cosmao, Ines Khanfir)

Structuration fiscale : Keels (Laurent Partouche, Adélie Louvigné, Joséphine Tonnerre)

Conseil Financement : Rothschild & Co (Gregory Fradelizi, Nicolas Levy)

Conseil juridique Financement : Squire Patton Boggs (Benjamin Marche, Marc-Aurele Berret)

Conseil juridique Social : Squire Patton Boggs (Floriane Essling)

Due diligence financière : KPMG (Yoann Lefort, Tahar Kedous, Aude Broquere)

Pool bancaire :