Credit Agricole S A : Crédit Agricole S.A. et le Village by CA lancent la deuxième édition du concours « 100 % Compliance » dédié aux Start-Ups FinTech et RegTech

Des solutions concrètes et agiles pour répondre aux enjeux de conformité dans la banque

Lutte contre la fraude et la délinquance financière, abus de marché, protection de la clientèle et identification des clients (KYC), finance durable, éthique, pilotage des reportings, formation des collaborateurs... la conformité occupe une place de plus en plus stratégique dans les banques.

Le concours « 100 % Compliance », lancé par Crédit Agricole S.A. avec l'appui du Village by CA Paris, permet d'identifier les Start-Ups porteuses de solutions innovantes, concrètes et agiles, pour répondre aux enjeux de conformité des filiales du Groupe Crédit Agricole, de la banque de détail à la banque d'affaires en passant par des acteurs spécialisés bancaires.

« Au-delà de la transformation de nos méthodes projets avec des experts venant des quatre coins du groupe Crédit Agricole, le concours Start-Up « 100% Compliance » est aussi une belle occasion de travailler dans l'univers différenciant des Start-Ups qui sont l'une des clés de l'avenir de la conformité. En proposant de nouvelles solutions, les Start-Ups participent à inventer la conformité de demain. » déclare Martine Boutinet, Directrice de la Conformité du groupe Crédit Agricole.

« Nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle édition du concours « 100% Compliance » avec Crédit Agricole S.A. Nous avons à cœur d'aider les Start-Ups à développer leurs projets et à les mettre en relation avec les grands groupes. Ce concours est une réelle porte d'entrée dans le groupe Crédit Agricole et ses filiales. » ajoute Fabrice Marsella, CEO du Village by CA Paris.

Vers une coopération réussie entre un grand groupe et des Start-Ups

L'appel à candidature est ouvert du 20 septembre au 24 octobre 2021.

Les Start-Ups sélectionnées seront accompagnées par une centaine de collaborateurs de la banque - des experts de la conformité, des métiers bancaires, du juridique et de l'IT- avec un but commun : expérimenter de nouvelles solutions de manière concrète et agile.

Un prix de 7 000 € sera alloué à chacune des Start-Ups du trio gagnant.

Crédit Agricole S.A. s'engage à effectuer un pilote au sein du Groupe avec au moins l'une des 3 solutions gagnantes, qui sera accompagnée dans le cadre du laboratoire d'innovation Compliance Valley (*).

Retour sur le succès de la première édition du concours

En 2019, le concours « 100% Compliance » avait débouché sur de nombreuses collaborations entre Crédit Agricole S.A. et les Start-Upsparticipantes :

Golem.ai , une solution d'IA autour de la protection de la clientèle MIF2, gagnante de cette première édition, a vu sa solution testée avec succès sur plusieurs entités ;

, une solution d'IA autour de la protection de la clientèle MIF2, gagnante de cette première édition, a vu sa solution testée avec succès sur plusieurs entités ; Ubble , en sa qualité de Prestataire de service de Vérification d'Identité à Distance (PVID), a mené un pilote qui a conduit à sa généralisation dans les parcours crédit à la consommation ;

, en sa qualité de Prestataire de service de Vérification d'Identité à Distance (PVID), a mené un pilote qui a conduit à sa généralisation dans les parcours crédit à la consommation ; AML Factory a été sollicitée à plusieurs reprises par le Groupe en qualité d'auditeur ;

a été sollicitée à plusieurs reprises par le Groupe en qualité d'auditeur ; Bleckwen, qui développe un moteur de scoring pour éviter la fraude aux virements, a mené un pilote concluant avec une filiale de Crédit Agricole S.A.

Agenda :

Du 20 septembre au 24 octobre 2021 : appel à candidature

Du 25 octobre au 5 novembre 2021 : présélection des meilleures Start-Ups

Du 8 novembre au 19 novembre 2021 : analyse des dossiers

19 novembre 2021 : annonce des startups finalistes

Du 22 novembre au 14 décembre 2021 : accompagnement et approfondissement des cas d'usage et coaching pitch

15 décembre 2021 : Pitch Party au Village by CA Paris et sélection du trio gagnant par le top management

Lien pour candidater : https://www.compliancevalley.levillagebyca.com/

(*) Compliance Valley

Compliance Valley est le Laboratoire d'Innovation dédié à la conformité de Crédit Agricole S.A. qui a pour vocation à mutualiser et à créer des innovations en rupture notamment avec des Start-Ups. Ce dispositif inédit s'appuie sur une communauté d'une centaine de collaborateurs répartis dans le Groupe (experts conformité, IT, juridique, métiers…) ayant une ambition commune : répondre à nos nouveaux enjeux de conformité pour nos clients internes et externes.