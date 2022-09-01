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    ACA   FR0000045072

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

(ACA)
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Credit Agricole S A : Document AMF CP. 2022DD858947

01/09/2022 | 18:11
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2022DD858947

01 septembre 2022

FR0000045072 - DD153061

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Cyrille Cattelan, DGA Caisse Regionale Languedoc

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CREDIT AGRICOLE S.A.

LEI : 969500TJ5KRTCJQWXH05

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000045072ACA

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 7.6900 Euro

VOLUME : 5 202.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 7.6900 Euro

VOLUME : 5 202.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 septembre 2022

COMMENTAIRES :

Souscription a l'augmentation de capital reserve aux salariés

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Crédit Agricole SA published this content on 01 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2022 16:10:01 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 23 549 M 23 718 M -
Résultat net 2022 4 500 M 4 532 M -
Dette nette 2022 - - -
PER 2022 6,42x
Rendement 2022 10,1%
Capitalisation 27 780 M 27 979 M -
Capi. / CA 2022 1,18x
Capi. / CA 2023 1,17x
Nbr Employés 75 975
Flottant 37,6%
Graphique CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Durée : Période :
Crédit Agricole S.A. : Graphique analyse technique Crédit Agricole S.A. | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 20
Dernier Cours de Clôture 9,19 €
Objectif de cours Moyen 11,88 €
Ecart / Objectif Moyen 29,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Philippe Brassac Chief Executive Officer
Jérôme Grivet Chief Strategy Officer
Dominique Lefèbvre Chairman
Jean-Paul Mazoyer Head-Technology
Stéphane Priami Deputy General Manager
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CRÉDIT AGRICOLE S.A.-26.77%27 979
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED-4.10%142 116
PT BANK CENTRAL ASIA TBK12.33%68 099
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.-14.08%59 364
QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.)2.23%52 366
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.-10.14%51 588