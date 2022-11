Credit Agricole S A : LCL Better World - Une nouvelle allocation basée sur les ODD* dans les mandats d'assurance-vie de LCL Banque Privée

« LCL Better World » est la 1 ère allocation du marché basée sur les ODD. A ce titre, LCL sélectionne exclusivement des fonds contribuant positivement à l'amélioration de l'état de la planète et au bien-être des populations, sans faire de concession sur la performance financière.

Pour compléter ses gammes « Impact Climat » et « Impact Sociétal et Solidaire », LCL innove avec le lancement d'une nouvelle allocation responsable : « LCL Better World ». Cette offre, disponible dans les contrats d'assurance-vie, s'adresse aux clients LCL Banque Privée qui souhaitent donner du sens à leurs investissements dans le cadre d'une délégation de gestion.

Une allocation pour participer à la construction d'un monde plus équitable et durable

LCL Better World permet à la clientèle LCL Banque Privée d'investir dans des fonds qui répondent aux grands enjeux économiques, sociétaux et environnementaux via les actions concrètes des entreprises en portefeuille.

« Avec LCL Better World, nous avons souhaité aller plus loin que les seuls critères ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance). » indique Estelle Ménard, directrice des investissements de LCL banque privée.

«Pour construire notre allocation, nous sélectionnons des fonds thématiques qui contribuent de manière concrète et mesurable à un ou plusieurs des ODD de l'Organisation des Nations-Unies en faveur de la planète et des populations. » ajoute-t-elle.



Les spécificités du mandat d'arbitrage de « LCL Better World »

L'allocation LCL Better World repose sur les fondamentaux de la gestion sous mandat chez LCL :

Une sélection rigoureuse des fonds pour ne retenir que les meilleurs parmi ceux qui s'inscrivent dans la logique des ODD. Chaque support en unité de compte présent dans cette allocation permettra de répondre à au moins l'un des 17 Objectifs de Développement Durable,

Un service accessible dès 20 000 euros et disponible sur les contrats Acuity, Acuity 2 et LCL Acuity Evolution,

Un choix principalement orienté sur des OPC actions internationales et européennes et des actions thématiques. Son SRRI** cible varie de 5 à 6 sur une échelle de 7 et sa durée de placement recommandée est de 6 ans.

Aujourd'hui, l'investissement responsable est devenu un enjeu majeur de société.

Interrogés sur leur prise de conscience des problématiques environnementales, les clients entrepreneurs et patrimoniaux de LCL considèrent qu'il leur incombe une responsabilité particulière dans leurs prises de décisions d'investissement : ils veulent agir et se sentir utiles.

Plus largement, selon l'étude menée par l'IFOP pour le Forum pour l'Investissement Responsable en septembre 2022, 60% des Français accordent une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement.

Cette offre s'inscrit pleinement dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et en particulier son engagement d'accompagner 100% de ses clients dans leur transition énergétique.



*Objectifs de Développement Durable

**SRRI : cet indicateur synthétique de risque et de performance (issue de la directive de l'Union Européenne) est basé sur un calcul de volatilité sur 5 ans glissant. Il est compris entre 1 pour les fonds les moins risqués et 7 pour les plus volatils et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.