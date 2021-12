Credit Agricole S A : LIDL fait son entrée sur le marché du financement durable avec LCL

Lidl a ainsi choisi d'indexer ce financement sur deux engagements environnementaux forts :

La réduction de 50% d'ici 2030 de l'intensité carbone de Lidl France, en lien avec les actions de l'enseigne en termes de transition énergétique,

La réduction de 30% d'ici 2030 des déchets non valorisés dans la continuité de la politique plus globale sur la gestion des déchets alimentaires et non alimentaires de l'enseigne.

Ce prêt sur-mesure a été structuré et financé par LCL Banque des Entreprises, acteur leader des financements à impact à destination des ETI et des PME. Cette expertise s'inscrit plus globalement dans l'éco-système dédié à la finance durable et responsable conçu par LCL pour sa clientèle Entreprises.



Qu'est-ce qu'un prêt à impact ?

Lancé en 2017, le « prêt à impact », autrement connu sous le nom de « SLL » pour « Sustainability-Linked Loan", est un prêt qui incite l'emprunteur à atteindre des cibles de performance prédéterminées et ambitieuses en matière de durabilité et ajuste ses marges en fonction de leur réalisation.

Concrètement, cela signifie que les conditions financières seront revues à la hausse ou à la baisse selon l'atteinte ou non d'objectifs annuels de progression réalisés par l'emprunteur en matière de pratique environnementale, sociale ou de gouvernance.

« Le fort engagement de Lidl pour se développer durablement amène aujourd'hui naturellement l'enseigne à conjuguer performances financière et extra-financière. Grâce à ce crédit à impact, Lidl débloque des moyens supplémentaires pour intégrer les enjeux RSE dans son activité notamment en termes de transition énergétique et écologique de ses bâtiments. En tant qu'acteur de l'immobilier commercial durable, Lidl poursuit ses investissements pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec l'Accord de Paris ». Jean-Baptiste LEGER, Directeur de la RSE et des Affaires Publiques, Lidl France

« LCL Banque des Entreprises soutient activement la transition environnementale de ses clients, en leur apportant des financements ad hoc (prêts indexés et prêts verts fléchés) et des solutions d'open-banking orchestrées par le programme LCL Smartbusiness (Innovation, Cyber, Green, RSE). Nos équipes ont été très heureuses d'avoir construit ce crédit indexé au plus près de la stratégie RSE de LIDL » se félicite Olivier NICOLAS, Membre du Comex, en charge du Marché des Entreprises, des Institutionnels et de la RSE chez LCL.