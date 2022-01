Credit Agricole S A : La Fondation Indosuez en France célèbre une décennie d'engagement en faveur des personnes fragilisées

La Fondation Indosuez et les collaborateurs d'Indosuez aux côtés des associations

Créée il y a 10 ans sous l'impulsion de collaborateurs déterminés, la Fondation Indosuez en France - sous l'égide de La Fondation de France - est devenue au fil des années un fonds d'investissement à impact social à but non lucratif en faveur des personnes fragilisées : les personnes âgées, les personnes handicapées, les adolescents ou jeunes adultes victimes d'addiction ou de conduites à risque.

En parfaite cohérence avec la raison d'être d'Indosuez Wealth Management et du groupe Crédit Agricole qui est d'« Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société », la Fondation Indosuez soutient des projets innovants intégrant une forte dimension humaine et portés par des associations ayant démontré leur professionnalisme, la pertinence de leur modèle et prouvé leur utilité pour leurs bénéficiaires et la société en général. En 2020, en plein cœur de la pandémie, la Fondation a ainsi consacré 50 % de son budget annuel à des associations venant en aide aux personnes les plus touchées par la crise de la COVID-19.

Au-delà du soutien financier, les associations bénéficient d'un accompagnement et d'un suivi dans la durée - 3 à 5 années en moyenne - mais aussi des compétences multidisciplinaires de collaborateurs d'Indosuez volontaires qui ont la possibilité de leur consacrer deux jours de travail par an. De l'interaction de ces professionnels avec les entrepreneurs sociaux naît un échange vertueux dont l'utilité sociale est l'un des objectifs principaux.

L'expertise de la Fondation au service des clients d'Indosuez

L'utilité reconnue de la Fondation Indosuez permet d'offrir à la banque une véritable légitimité en matière de philanthropie, notamment auprès de ses clients. Ils bénéficient en effet de toutes les expertises et des conseils nécessaires pour mener à bien leur projet philanthropique, de la réflexion sur le choix du véhicule à sa gestion pratique.

« L'action de la Fondation Indosuez en France s'inscrit dans le cadre de la mobilisation collective du groupe Crédit Agricole pour son Projet Sociétal et notamment la priorité liée à la cohésion sociale. La Fondation Indosuez offre par ailleurs une légitimité, une expertise et un savoir-faire supplémentaires à notre banque dans le cadre de l'accompagnement des clients qui souhaitent renforcer leur impact sociétal. » affirme Guillaume Rimaud, Président de la Fondation Indosuez.

« La Fondation Indosuez nous offre depuis 10 ans de magnifiques rencontres avec des personnes qui mettent leur énergie, leurs moyens, leurs expériences et leurs talents au service des plus fragiles. Les valeurs de ces acteurs sont partagées avec Indosuez Wealth Management et la Fondation Indosuez. Elles nourrissent le regard des collaborateurs de la banque sur le sens de leur métier et de leur engagement. La Fondation Indosuez agit ainsi comme un catalyseur de transformation à la fois à titre professionnel et personnel » souligne Barbara Cozon, Déléguée Générale de la Fondation Indosuez.