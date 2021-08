Credit Agricole S A : La valeur du jour à Paris - Crédit Agricole génère des profits historiques au deuxième trimestre

En tête du CAC 40 dans les premiers échanges, l'action Crédit Agricole SA s'est ensuite retournée à la baisse pour se retrouver à la dernière place de l'indice parisien en cédant 0,63% à 11,894 euros. A l'instar de ses concurrentes françaises et européennes, la banque verte a enregistré un bond de ses bénéfices au deuxième trimestre, soutenus par la chute du coût du risque et un effet de ciseau positif. Le bénéfice net ajusté a ainsi dépassé de 30% les attentes. Jefferies souligne que toutes les divisions ont fait mieux que prévu.



Entre avril et juin, le résultat net, part du groupe, a été multiplié par 2,1 à 1,968 milliard d'euros. Hors éléments spécifiques, il a augmenté de 46% à 1,615 milliard d'euros, soit 30% de plus que le consensus. Ces éléments comprennent en particulier un badwill lié à l'acquisition de la banque italienne Creval, qui représente un impact positif de 285 millions au niveau de la dernière ligne du compte de résultat.



A l'origine de cette surperformance se trouve une chute de 66,8% du coût du risque à 279 millions d'euros, mais également une activité plus dynamique qu'anticipé par les analystes. Le produit net bancaire a ainsi progressé de 18,8% à 5,819 milliards d'euros, dépassant de 9% les attentes. En données comparables, la progression est ressortie à 12,4% pour des charges, hors Fonds de résolution unique, en hausse de 8,3%. Cet effet de ciseau positif a aussi contribué à la hausse des bénéfices.



Parmi les différents métiers, la banque de détail, LCL, s'est particulièrement distinguée en présentant des profits supérieurs de 40% au consensus. Son résultat net, part du groupe, est passé en un an de 124 millions d'euros à 221 millions d'euros.



Commentant les résultats de la banque, Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole SA a déclaré : " Sans surprise, les résultats sont excellents ce trimestre, au plus haut niveau historique ".



Crédit Agricole SA a fini le trimestre avec un ratio de fonds propres durs en repli de 0,1 point à 12,6%. Du fait de solide position en capital au niveau du groupe, la banque a fait la demande à la Banque centrale européenne d'un second programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros au quatrième trimestre. Le premier de 560 millions d'euros a été réalisé à 77%.





