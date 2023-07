L'inflation et le ralentissement économique des douze derniers mois ont entraîné une dégradation des comportements de paiements dans la plupart des économies du globe. Par ailleurs, ce sont les PME et ETI qui subissent actuellement la plus forte augmentation de leur besoin en fonds de roulement. Dans cet environnement, les risques de retards de paiement ou d'impayés constituent une importante source d'incertitude pour les dirigeants des entreprises.

Les solutions créées par Coface, et qui seront proposées par les Caisses régionales de Crédit Agricole, sont particulièrement adaptées aux entreprises ETI et PME qui souhaitent développer leur activité à l'international. Elles leurs permettent en effet d'identifier les risques de défauts pouvant générer des impayés de la part de leurs clients, de les évaluer de manière dynamique, et de s'en protéger grâce à une indemnisation de l'assuré en cas de défaillance et à un service de recouvrement de créances. Un service de veille financière donne également accès à des analyses de risques par pays, secteurs, et sociétés, afin que les entreprises puissent disposer d'informations qualifiées et pointues qui leur permettent de s'orienter vers les segments et les clients les plus solvables.

Ce nouveau service complète la gamme de solutions dédiée au commerce international à destination des clients PME et ETI du Crédit Agricole qui souhaitent conquérir de nouveaux marchés ou s'implanter à l'étranger.

Au Crédit Agricole, des équipes commerciales spécialisées et plus de 850 chargés d'affaires entreprises accompagnent au quotidien plus de 84 000 entreprises clientes.

« Le Crédit Agricole souhaite accélérer dans l'accompagnement de ses clients entreprises à l'export. Dans un contexte économique marqué par de nombreuses incertitudes, aider nos clients entreprises à sécuriser leur chiffre d'affaires est au cœur de notre rôle de Banquier de référence des Entreprises sur les territoires » indique Claire-Lise Hurlot, Directrice du Projet Client de Crédit Agricole S.A.

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner les entreprises clientes de Crédit Agricole qui souhaitent se développer à l'export grâce à notre expertise en matière de gestion de risque et à la force de notre réseau international. Coface dispose de plus de 700 experts des risques dans le monde et nous sommes en capacité d'accompagner les entreprises dans près de 200 pays avec des solutions modulables adaptées aux PME et ETI », a déclaré Carine Pichon, Directrice Générale de Coface en Europe de l'Ouest.