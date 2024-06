Initialement fondé par l'arrière-grand-mère de l'actuel dirigeant (i.e. M. Bernard Folliet) en 1880, il prend réellement la forme d'une société d'exploitation et de distribution en 1961 lorsque MM. Jean & Georges Folliet (3ème génération) installent une usine de torréfaction à Chambéry et structurent une réelle force de vente afin de profiter de l'essor touristique de la Savoie.

Puis, la Maison Folliet s'est diversifiée en offrant aux professionnels du secteur CHR une gamme complète et variée. Elle a fait évoluer son expertise dans les boissons chaudes et froides telles que le thé, le chocolat et les jus de fruits. Plus récemment, elle a élargi son offre pour inclure le petit-déjeuner particulièrement attendu par les clients hôteliers.

Aujourd'hui, avec plus de 18 000 clients et plus de 140 ans de savoir-faire, la Maison Folliet est devenue un partenaire majeur au niveau national dans l'accompagnement des CHR (cafetiers, hôteliers, restaurateurs).

Le groupe emploie plus de 250 personnes et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 70m€.

Le groupe Crédit Agricole, au travers de sa filiale IDIA Capital Investissement et C2AD, filiale de Caisses régionales de Crédit Agricole des Savoie (CADS) et de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (CASRA) entrent au capital du groupe, ainsi que Bpifrance et Garibaldi Participations.

Cette opération de recomposition de l'actionnariat autour de son dirigeant, Bernard Folliet, va permettre au groupe de poursuivre son développement, d'étendre son maillage territorial et d'enrichir son offre de produits et de services. Bernard Folliet et l'équipe de Management pourront également bénéficier du soutien de leurs nouveaux investisseurs, en particulier sur leurs enjeux en matière de RSE pour répondre aux critères d'exigence du fonds « Ambition Agri Agro Investissement » d'IDIA Capital Investissement.

L'arrivée de nouveaux partenaires pour la Maison Folliet par un attelage de financiers à la fois spécialistes de l'agroalimentaire, filiale d'un grand groupe bancaire et acteurs de proximité devrait être porteur de synergies.

La dette est assurée par le Crédit Agricole des Savoie et la Banque Populaire AURA notamment.

Bernard Folliet, Président du groupe Cafés Folliet « Je suis heureux pour le futur de la Maison Folliet par cet accord de partenariat avec le Crédit Agricole, Bpifrance et Garibaldi Participations. Nous nous connaissons et, c'est en toute confiance que nous allons ouvrir une nouvelle page du groupe ».

Grégoire Coly, Directeur de Participations d'IDIA Capital Investissement et Claire Collombo, chargée d'investissement chez C2AD : « Après avoir accompagné le groupe Cafés Folliet entre 2015 et 2020, nous sommes ravis de poursuivre, aux côtés d'acteurs régionaux, dont le Crédit Agricole des Savoie, notre accompagnement de cette ETI emblématique de la Savoie et d'apporter notre soutien à son dirigeant dans cette nouvelle étape de croissance et développement ».

Yvan Noble & Amandine Boudville, Directeurs de Participations chez Garibaldi Participations : « En tant qu'acteur impliqué aux côtés des sociétés du territoire AURA, Garibaldi Participations est particulièrement fier d'accompagner Bernard Folliet, dans cette nouvelle phase de développement du groupe Cafés Folliet, qui est un des leaders de son marché ».

Camille Samarut, Directeur d'Investissement Bpifrance ajoute : «Bpifrance est heureuse d'investir au sein du groupe Cafés Folliet qui renforce son capital autour de son dirigeant historique, s'organise pour poursuivre sa croissance en parallèle de la mise en place d'une feuille de route éco-responsable engagée. »

Intervenants

Conseil groupe Cafés Folliet :

Dans cette opération, le groupe Cafés Folliet a été conseillé par le cabinet Akilys avec Valéry Brisson, associé et Marie Verrier, avocate, sur les aspects fiscaux et de structuration juridiques et Charles-Yves Rivière, associé, Laurine Lavergne, counsel et Maïlys Guillien, assistance juridique, sur les aspects contractuels et corporate / juridiques.

Investisseurs :

IDIA Capital Investissement : Jacques Simon, Grégoire Coly, Alexandre Barbe, Jean Lebreton

CADS Développement et CASRA Capital : Claire Collombo, Jean-Yves Riowal

Bpifrance : Camille Samarut, Gwendoline Dai

Garibaldi Participations : Yvan Noble, Amandine Boudville

Prêteurs séniors :

Crédit Agricole des Savoie : Pôle Agroalimentaire - William Chauvin

Banque Populaire AURA : Centre d'Affaires Entreprises de Chambéry - Vincent Benoits

Conseils investisseurs entrants :

Dans cette opération, IDIA Capital Investissement, CADS Développement et CASRA Capital ont été conseillés par le cabinet Veil Jourde, avec Laurent Jobert, associé et Albéric Duhamel-Delattre, avocat, sur les aspects contractuels et corporate / juridiques ; Benoît Gréteau, associé et Charlotte Martinez, avocate, sur les aspects fiscaux.

Dans cette opération, Bpifrance et Garibaldi Participations ont été conseillés par le cabinet Périclès, avec Lisa Velut, associée et Hadjer Rouabah, avocate, sur les aspects contractuels et corporate / juridiques.

Due diligences Juridique, fiscales, Sociales :

Dans le cadre de cet audit, les investisseurs entrants ont été assistés par le cabinet Veil Jourde, avec Laurent Jobert, associé et Albéric Duhamel-Delattre, avocat, sur les aspects contractuels et corporate / juridiques ; Benoît Gréteau, associé et Charlotte Martinez, avocate, sur les aspects fiscaux ; Pauline Larroque-Daran, associée, et Solène Hervouët, avocate, sur les aspects sociaux.

Due diligences financières :

Dans le cadre de cet audit, les investisseurs entrants ont été assistés par EY avec Etienne Rampal, Mathieu Jaud de la jousselinière, Maxime Pernet, Antoine Gourjux, Mathieu Pradier.

Due diligences ESG :

Dans le cadre de cet audit, les investisseurs entrants ont été assistés par les équipes ESG d'IDIA Capital Investissement (Bénédicte d'Aligny et Mégan Tremelot) avec le cabinet Deloitte (Charles Salmon, Lauriane Marouze, Fanny Lange).