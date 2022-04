Credit Agricole S A : Le groupe Crédit Agricole entre au capital de R3 Group, spécialiste de la transition environnementale et sociétale des entreprises

IDIA Capital Investissement, via le fonds CA Transitions, conduit un tour de table de 8 millions d'euros en co-investissement avec le Crédit Agricole Brie Picardie, via sa filiale d'investissement Brie Picardie Expansion, auprès de R3 Group.

Cet investissement entre dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et illustre notamment son engagement en faveur de la transition vers une économie bas-carbone.

R3 Group est un écosystème d'entreprises engagées, créant et opérant des solutions permettant de relier l'écologie à l'économie ; ses quatre business unit interviennent sur une grande partie des enjeux du développement durable, avec des expertises uniques mais complémentaires :

R3 Imagin/able spécialistes des stratégies RSE et d'innovation durable

R3 Energy experts de la décarbonation et de performance énergétique

R3 Finance spécialistes de la finance & des solutions d'ingénieries

R3 Impact experts des stratégies RSE, carbone et performances sociales adaptées aux TPE-PME & ETI

En 2021, le groupe R3 a réalisé un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros et compte déjà près de 300 entreprises accompagnées de tous secteurs, dont des entreprises du CAC 40 et plus de 280 ETI, PME et TPE.

Grâce à cette levée de fonds, R3 Group souhaite renforcer ses expertises au travers d'acquisitions, recruter les meilleurs talents du marché, et développer des outils digitaux (diagnostic RSE pour les TPE-PME, gestion financière…).

Frédéric Rodriguez, Président de R3 Group explique : « Devant l'urgence climatique, les conséquences de la hausse de l'énergie et du gaz et le contexte actuel, beaucoup d'entreprises se fixent des objectifs ambitieux et doivent aujourd'hui impérativement intensifier leur transformation pour respecter leurs engagements. La confiance de nos investisseurs contribue à renforcer nos expertises pour accélérer la transition de nos clients, placer le financement au cœur de notre accompagnement et leur garantir des résultats immédiats sur les axes de performance économique, énergétique et environnementale ».

Nicolas Lambert, Directeur d'investissements chez IDIA Capital Investissement déclare : « Soutenir la transition environnementale est au cœur de la mission du fonds CA Transitions. Nous sommes convaincus que les solutions de R3 Group apportent des réponses efficaces pour aider les entreprises à atteindre rapidement les objectifs de leur feuille de route stratégique et environnementale. Nous sommes fiers de soutenir le développement de R3 Group. Cet investissement illustre la volonté du groupe Crédit Agricole d'être aux côtés d'acteurs qui contribuent à la transition environnementale et sociétale des entreprises ».

Thierry Rogé, Directeur des entreprises au sein du Crédit Agricole Brie Picardie indique : « Face à l'urgence climatique, la Caisse régionale de Brie Picardie a fait de la transition environnementale l'une de ses priorités et se donne les moyens de proposer à tous ses clients dans la Somme, l'Oise et la Seine-et-Marne des solutions et services pour les accompagner dans leur démarche. Notre investissement auprès de R3 reflète notre volonté d'apporter des solutions concrètes et adaptées aux entreprises, qui sont souvent aujourd'hui en première ligne de ces enjeux. »

INTERVENANTS

IDIA Capital Investissement : Anne-Caroline Pace-Tuffery, Nicolas Lambert, Jean Lebreton

Brie Picardie Expansion : Thierry Roge, Christophe Pieri