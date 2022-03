Credit Agricole S A : Le projet de transition énergétique ‘Dombasle Énergie' obtient un financement de 175 millions d'euros

Le projet « Dombasle Energie » consiste à remplacer trois chaudières à charbon par une chaufferie équipée de deux fours fonctionnant à base de combustibles solides de récupération (CSR) constitués de déchets qui ne peuvent être recyclés. Cette opération permettra de diviser par deux l'empreinte carbone de l'activité industrielle et d'arrêter l'importation annuelle de 200 000 tonnes de charbon. Le site de Dombasle-sur-Meurthe disposera ainsi d'une unité de cogénération qui valorisera 350 000 tonnes de CSR par an, fournis par Veolia, leader français dans la gestion des déchets et de l'eau, dès 2024.

La nouvelle installation sera construite par Solvay, leader mondial dans le domaine des matériaux, des produits chimiques et des solutions, et exploitée par Veolia. Elle possèdera une capacité de 181 mégawatts (MW) thermiques et 17,5 MW électriques réutilisés dans le processus industriel. Ce projet nécessitera un investissement de 225 millions d'euros.

Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, intervient en qualité d'Arrangeur et d'Agent des financements de projet à hauteur de 66%, avec l'appui notamment de la Caisse Régionale de territoire, le Crédit Agricole de Lorraine et de LCL, également banques de couverture. Le solde des financements est arrangé par Bpifrance, soit 34%.

« Dombasle Énergie » est une première en France et permettra de créer une boucle vertueuse d'économie circulaire via la réduction de l'empreinte environnementale du site (diminution des émissions de CO2 d'environ 50 % - soit une réduction de 240 000 tonnes de CO2 par an) ou encore la sortie des énergies fossiles en remplaçant un charbon importé de l'étranger par des CSR produits en France (prioritairement dans la Région Grand Est et les régions limitrophes). Elle sera également possible grâce à la création d'un nouveau débouché pour des déchets non recyclables, qui seront transformés en énergie verte et à la réduction des prélèvements d'eau de 7 %.

"Pionnier de l'écologie industrielle, Veolia se positionne une nouvelle fois comme partenaire majeur des industriels dans leurs objectifs de réduction des émissions de carbone", déclare Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia. "Nous sommes ravis de nous associer à un partenaire comme Solvay pour ce projet afin de contribuer à la décarbonation de l'industrie dans la dynamique de la transformation écologique."

"Notre feuille de route de développement durable, Solvay One Planet vise notamment la neutralité carbone à horizon 2050. Pour contribuer activement à l'émergence d'une société bas carbone, nous devons transformer nos usines pour mettre en place des énergies de substitution durables et compétitives. Cela exige de trouver des partenariats entre acteurs privés et publics", déclare Ilham Kadri, CEO du groupe Solvay. "Nous nous réjouissons de nous associer à Veolia sur ce projet qui nous permettra de sortir du charbon dans cette deuxième usine de carbonate de soude, après Rheinberg en Allemagne."

"L'objectif de Veolia est de développer une véritable filière de valorisation énergétique pour des déchets qui ne peuvent pas être recyclés en matières. Transformés en combustibles solides de récupération, ces déchets permettent de produire de l'énergie et de la chaleur en substitution de ressources fossiles. Dombasle Énergie vise ainsi à remplacer le charbon par des CSR pour alimenter en énergie propre l'usine de Solvay dans la démarche d'économie circulaire et de décarbonation de l'industrie", souligneAnne Le Guennec, Directrice Générale - Recyclage et Valorisation des Déchets de Veolia France.

"Ce projet majeur assure l'avenir de notre site historique et confirme la détermination de Solvay de transformer l'industrie européenne du carbonate de soude, pour le rendre plus durable et compétitif, et mieux servir nos clients à long terme", soulignePhilippe Kehren, Président de Solvay Soda Ash & Derivatives."Il s'inscrit dans la même dynamique que le projet de transition énergétique développé sur notre site allemand Rheinberg."

« Nous sommes heureux d'accompagner nos deux partenaires Véolia et Solvay et de financer ce projet emblématique. Il s'inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et de sa mobilisation pour une économie bas carbone, au cœur des territoires. »déclarent Olivier Masseran et François Laumonier, responsables de la transaction au sein des équipes d'Unifergie.

Charles-Eric Baltoglu, Directeur régional de Bpifrance Lyon, ajoute: "Nous sommes fiers d'accompagner le Groupe Solvay dans son plan de transformation à travers la mise en place du projet "Dombasle Energie". Cette opération illustre parfaitement le rôle moteur de Bpifrance dans la Transition Energétique et Ecologique des entreprises, en tant que Banque du Climat".

« Le Crédit Agricole de Lorraine, au travers de sa Banque d'Affaires Entreprises, est ravi d'accompagner Veolia et Solvay dans cette opération. Soucieuse de contribuer activement à l'émergence d'une société bas carbone, notre Caisse Régionale en a fait l'un de ses engagements phare à l'horizon 2050, explique Jean-François Rinfray, Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole de Lorraine. Nous souhaitons soutenir les entreprises qui s'engagent et mettent en place des énergies de substitutions durables et compétitives : dans ce but, nous avons su allier les forces du Groupe Crédit Agricole pour réussir collectivement le financement de cet ambitieux projet ».

Cette conversion constitue également un réel atout pour l'usine face à la volatilité du prix des combustibles fossiles et aux taxes imposées par la réglementation européenne pour l'utilisation de charbon. Ce gain de compétitivité permet la pérennisation du site et la préservation du bassin d'emploi, soit 1000 emplois directs et indirects.

Le projet a bénéficié d'un soutien de la Région Grand Est et de l'ADEME.

